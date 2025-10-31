«Το Σόι Σου» - απόψε στις 20:00 η μεγάλη επιστροφή!

«Το Σόι Σου» - απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο.

Η Βάσω Λασκαράκη, η ακαταμάχητη Λυδία, μιλά για το ρόλο της στην Κατερίνα Καινούργιου και την εκπομπή «Super Κατερίνα», λίγο πριν την αποψινή πρεμιέρα της σειράς.

Η επιτυχία της σειράς οφείλεται «στον οικογενειακό χαρακτήρα της, είναι το comfort zone. Μπορεί να τη δει όλη η οικογένεια, τα παιδιά, οι παππούδες, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, έχει κάτι πολύ χαλαρό, οικογενειακό, που σε κάνει να αισθάνεσαι ευχάριστα. Το μυστικό της επιτυχίας δεν ξέρω αν υπάρχει, εμείς είχαμε την ευτυχή συγκυρία να συναντηθούμε το 2014 και ήταν σαν να μας το φύλαγε η μοίρα, να γίνουμε μια παρέα και μια οικογένεια. Με το που θα βρεθούμε όλοι μαζί είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια;

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια; «Όλοι είμαστε έξι χρόνια μετά, τα κορίτσια μας είναι πρώτο και δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο. Η καινούργια σεζόν ξεκινά για τη Λυδία με μεγάλες προσδοκίες, γιατί περιμένει ότι ο Σάββας έχει πάρει μια πολύ μεγάλη προαγωγή. Και αυτή η προαγωγή είναι η αφετηρία που θα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα. Η Λυδία και ο Σάββας περιμένουν ότι επιτέλους τους ήρθε η καλή και θα λύσουν τα προβλήματά τους, αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζουν».

Η σχέση με την πεθερά της φυσικά δεν αλλάζει «Η Αλεξάνδρα δεν είναι καθόλου κακιά πεθερά, είναι μια ιδιαίτερη περσόνα που έτσι έχει μάθει να διαχειρίζεται την αγάπη και τη δείχνει με αυτό τον τρόπο. Στις δύσκολες στιγμές ήταν πάντα εκεί και πάντα μας αγκάλιαζε με τις φτερούγες της, αλλά πρώτα μας είχε λίγο στον πάγο. Κι έτσι θα συνεχίζει η Αλεξάνδρα».

Η Βάσω επιλέγει συνειδητά την κωμωδία γιατί όπως λέει, «η κωμωδία είναι κάτι που αγαπώ και μου αρέσει. Τη θεωρώ και λίγο ιδιαίτερο κομμάτι στη δουλειά μας, πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο να κάνεις τον κόσμο να γελάει κι έτσι και στο θέατρο και στην τηλεόραση πηγαίνω πάντα προς την κωμωδία».

Δείτε τη συνέντευξη:

{https://www.youtube.com/watch?v=NlSAXfeQ4qM}

«Το σόι σου», επιστρέφει απόψε στις 20:00, με νέο διπλό επεισόδιο!