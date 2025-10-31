Tα μοντέλα αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία τους στο σπίτι του GNTM 2025 απαιτεί σκληρή δουλειά.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 24/10) ο Νίκος Τριανταφύλλου ήταν αυτός που αποχώρησε από το Σπίτι του GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη στη δοκιμασία εμπνευσμένη από την ταινία «Flashdance».

Την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας είχε η Ειρήνη Βασιλειάδου, η οποία δεν πτοήθηκε από την πτώση, που είχε σε μια ριψοκίνδυνη πόζα και εντυπωσίασε τους κριτές με την απόδοσή της!

GNTM 6: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Απόψε, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μετά την αποχώρηση του Νίκου, το Σπίτι του GNTM 2025 αρχίζει να ζει στους πραγματικούς ρυθμούς του μόντελινγκ. Tα μοντέλα αντιλαμβάνονται ότι η παρουσία τους στον διαγωνισμό απαιτεί σκληρή δουλειά, προσπάθεια και πειθαρχία. Στο δωμάτιο των Elite, οι πρώτες συγκρούσεις εντείνουν το κλίμα ανταγωνισμού, που υποβόσκει μεταξύ των αγοριών, με αποκορύφωμα τον Ανέστη Τεντέσκι, ο οποίος δηλώνει ξεκάθαρα πως ήρθε η στιγμή ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος να φύγει από το συγκεκριμένο δωμάτιο.

Στη Δοκιμασία Επιβράβευσης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εμφανίζονται ξαφνικά στο Σπίτι του GNTM 2025 φορτωμένες ρούχα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μικρού, αλλά απαιτητικού challenge, εμπνευσμένο από το εμβληματικό «Style on a Rush». Η δοκιμασία φέρνει τα μοντέλα αντιμέτωπα με τον χρόνο, το στιλ και την αντοχή, αφού καλούνται να περπατήσουν με outfit, που έχουν εμπνευστεί οι ίδιοι, πάνω σε κυλιόμενους διαδρόμους!

Οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε ομάδες και το αποτέλεσμα είναι μια θεαματική μάχη γεμάτη μοντελικό attitude, ανάμεσα στον Νάρκισσο, τη Γιασμίν Φράι, τον Edouardo Τεντέσκι και την Άννα Μιχαηλίδου. Ο νικητής της δοκιμασίας, εκτός από 300 ευρώ, κερδίζει και ένα σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα στη Δοκιμασία Αποχώρησης, που ακολουθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την επόμενη μέρα, τα μοντέλα μεταφέρονται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Goethe Institut, για την τρίτη Δοκιμασία Αποχώρησης του διαγωνισμού.

Εκεί, θα πρέπει να μεταμορφωθούν σε golden boys και golden girls, εμπνευσμένα από την πολυτελή αισθητική της Gucci και να ενσαρκώσουν υψηλόβαθμα στελέχη μιας πολυεθνικής εταιρείας σε ένα concept με έντονα στοιχεία έκφρασης και θεατρικότητας.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Λάκης Γαβαλάς, παρακολουθούν στενά τις προσπάθειες των μοντέλων, καθώς τα παιδιά καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον ρόλο που τους έχει δοθεί, με τον Μιχάλη Μίγκλη, την Ελένη Ορκοπούλου, τον Αναστάση Νταρλαγιάννη και τη Μιλένα Αντύπα, να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακές λήψεις, γεμάτες ένταση, έμπνευση και χιούμορ.



Η αγωνία κορυφώνεται στο πλατό αποχώρησης. Τα μοντέλα με τις πιο αδύναμες πόζες αγωνιούν για το ποιος θα δει την πόρτα της εξόδου, ενώ η μάχη για την καλύτερη φωτογραφία και το χρηματικό έπαθλο, πυροδοτεί νέες εντάσεις μεταξύ των μοντέλων.

Δείτε εδώ το trailer της Παρασκευής 31/10:

{https://www.youtube.com/watch?v=m0H2s07l0c0}