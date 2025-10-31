«Ο Γιατρός» - Πρεμιέρα, απόψε στις 22:00.

«Ο Γιατρός» - Όταν η μνήμη του Αντρέα ξυπνά, τίποτα δε μένει το ίδιο! Πρεμιέρα απόψε στις 22:00.

«Ο Γιατρός», η δραματική σειρά του Alpha που μας γοήτευσε, μας συγκίνησε, μας καθήλωσε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, επιστρέφει απόψε στις 22:00. Οι πρωταγωνιστές της σειράς μιλούν στην κάμερα του «Happy Day», στην avant-première του 1ου επεισοδίου της σειράς.

«Ο Γιατρός»: Όσα αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές στην avant-première του 1ου επεισοδίου

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Από πλευράς σεναρίου είναι ο καλύτερος από τους προηγούμενους κύκλους, εκεί όπου όλες οι ιστορίες και οι υποθέσεις αρχίζουν και κουμπώνουν. Ένα tip θα σας δώσω μόνο: Ο Ανδρέας αρχίζει να ξαναβρίσκει τη μνήμη του… Στο δρόμο κάποιοι με αποκαλούν «γιατρέ» με μια γλύκα που καταλαβαίνω ότι η σειρά και ο ρόλος τους άγγιξε. Δε μου ζητούν, ευτυχώς, να τους εξετάσω. Αλλά εισπράττω σημάδια αγάπης από τον κόσμο.

Ιωάννης Παπαζήσης: Ο Γιατρός είναι μια σειρά που θα αγαπήσει ξανά ο κόσμος. Ο ρόλος μου περιστρέφεται γύρω από μια κοινωνική αγωνία αλλά όλος ο κύκλος ανοίγει σε πιο προσωπικό επίπεδο, είναι πιο συναισθηματικός κύκλος. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος κύκλος κι από τους τρεις.

Θάλεια Ματίκα: Είναι μια σειρά η οποία ξεχωρίζει. Νομίζω ότι τέτοιες σειρές δεν γίνονται εύκολα πλέον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θάνος Λέκκας: Νιώθω πάντοτε περίεργα όταν βλέπω τον εαυτό μου να παίζω. Χαίρομαι να βλέπω τέτοιες δουλειές.

Παναγιώτης Εξαρχέας: Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι και κάπως συναισθηματικό για εμάς. Είναι μεγάλη χαρά.

Τζωρτζίνα Λιώση: Συγκινητική ημέρα. Ξεκινάει η σεζόν με εμάς να έχουμε αποχωρήσει. Το ότι βλέπαμε τους ανθρώπους με τους οποίους περάσαμε τόσο καιρό μαζί, μίλησε στην ψυχή μας.

Μαριάννα Κιμούλη: Συγκινήθηκα πολύ. Έχει κάτι πολύ τρυφερό, γιατί στα γυρίσματα περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.

Δανάη Ομορεγκιέ: Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί μας είδα όλους μαζί στην οθόνη. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.

Δανάη Τάγαρη: Είμαι κατενθουσιασμένη. Θέλω να δω και τα υπόλοιπα επεισόδια!

Χρήστος Ζαν Μπατίστ: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είναι ένας παρά πολύ ωραίος άνθρωπος. Με βοήθησε πολύ και στα γυρίσματα και γενικότερα. Έμαθα πολλά πράγματα από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ του «Happy Day» εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=i_cf6jbE9r8}

«Ο Γιατρός» - sneak preview από το 1ο επεισόδιο

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00

«Αφυπνίσεις»

Ο Ανδρέας, μετά από την τεράστια προσπάθεια που έκανε, είναι ξανά διευθυντής της Παθολογικής. Το σύστημα λειτουργίας όμως του τμήματος δε βρίσκει σύμφωνη τη νέα διοικήτρια της «Μέριμνας», η οποία έχει έρθει αποφασισμένη για μεγάλες αλλαγές.

Η Σοφία κρατάει σε απόσταση τον Αλέξανδρο, χωρίς εκείνος να μπορεί να εξηγήσει γιατί, ενώ ο Δημήτρης επιστρέφει, μετά τον τραγικό χαμό της Δανάης, και αναλαμβάνει τους νέους ειδικευόμενους του τμήματος, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια του.

Παράλληλα, με μια αναδρομή στο παρελθόν, θα μάθουμε για ένα πρόβλημα υγείας της Άννας, το οποίο θα είναι η αρχή μιας σειράς γεγονότων που συνδέονται άμεσα με το παρόν.

Κι αυτό γιατί ο Ανδρέας θα έχει απρόσμενα την πρώτη του ανάμνηση απ’ τα 12 χρόνια της ζωής του που έχει ξεχάσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=KQ5mHg4iOfM}

Ο Αλέξανδρος (Ιωάννης Παπαζήσης) με έναν ιδιαίτερο τρόπο πλησιάζει τη Σοφία (Βασιλική Τρουφάκου) για να της πει ότι θέλει να βγουν και δεν καταλαβαίνει γιατί τον αποφεύγει τόσο καιρό.

Η Σοφία τότε του αποκαλύπτει ότι έχει κάνει αίτηση να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο σε άλλη πόλη.

Ο Αλέξανδρος αν και δεν περίμενε αυτή την απάντηση, καθόλου δεν πτοείται και επιμένει πως αξίζει να το προσπαθήσουν γι’ αυτό της ζητάει μία ακόμα ευκαιρία χωρίς καμία δέσμευση.

{https://www.youtube.com/watch?v=G3WZ0AgxWTs}

Η Σοφία (Βασιλική Τρουφάκου) μπαίνει στο γραφείο του Ανδρέα (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) κρατώντας κάτι από το παρελθόν του.

Τώρα που πήρε πίσω το παλιό του γραφείο του εφόσον κατάφερε να γίνει ξανά Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής, του δίνει μεταξύ άλλων το πικ απ που συνήθως άκουγε τους δίσκους τους για να χαλαρώσει.

Η κουβέντα τους φέρνει κοντά και ο Αντρέας της εκμυστηρεύεται πόσο σημαντικό είναι που δεν έφυγε για άλλο νοσοκομείο, είναι πραγματικό στήριγμα για αυτόν και μπορεί να βασίζεται πάνω της.

Και ενώ εκείνος της κάνει αυτή την πολύ σημαντική εξομολόγηση, η Σοφία θα βρει το θάρρος να του πει ότι τελικά είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με την απόφασή της και να πάει σε άλλη πόλη;

Δείτε το trailer εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=ii0jcZJW1Jc}

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ – Πρεμιέρα απόψε στις 22:00 στον Alpha!