Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά με επίσημη ανακοίνωσή της λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την ίδια ακριβώς ημέρα στοχοποιούνται οι γονείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και οι αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Από τη μία, η έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και από την άλλη, η «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε βάρος αγροτοσυνδικαλιστή την ώρα που κλιμακώνονται τα μπλόκα. Το μήνυμα είναι σαφές: όποιος διεκδικεί, όποιος μιλά, όποιος ενοχλεί, μπαίνει στο στόχαστρο».

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ένα επικίνδυνο και απολύτως συντονισμένο σκηνικό εκφοβισμού, στο οποίο Δικαστικές και Ανεξάρτητες Αρχές φαίνεται να εργαλειοποιούνται πολιτικά, την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται σε αδιέξοδο και επιλέγει την καταστολή και τη στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων αντί της λογοδοσίας.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την ίδια ακριβώς ημέρα στοχοποιούνται οι γονείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και οι αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Από τη μία, η έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και από την άλλη, η «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε βάρος αγροτοσυνδικαλιστή την ώρα που κλιμακώνονται τα μπλόκα. Το μήνυμα είναι σαφές: όποιος διεκδικεί, όποιος μιλά, όποιος ενοχλεί, μπαίνει στο στόχαστρο.

Η Νέα Αριστερά είναι απολύτως ξεκάθαρη: η διαφάνεια είναι αυτονόητη ανάγκη παντού και για όλους. Όμως εδώ δεν έχουμε διαφάνεια. Έχουμε επιλεκτική στοχοποίηση, διαρροές με πολιτικό τάιμινγκ και χρήση θεσμών ως εργαλείων πίεσης και εκφοβισμού. Όταν επρόκειτο για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, οι ίδιες Αρχές δεν επέδειξαν ούτε την ίδια ταχύτητα, ούτε την ίδια αποφασιστικότητα.

Η κυβέρνηση πρέπει από εδώ και πέρα να ζήσει με τρεις βασικές αλήθειες: Οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών δεν φιμώνονται. Οι αγρότες δεν εκβιάζονται. Η κοινωνία δεν τρομοκρατείται».