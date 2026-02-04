Ο Κυρανάκης ζήτησε τις παραιτήσεις της διοίκησης, λόγω των φωτιών σε λεωφορεία.

Τις παραιτήσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕΘ- Γιάννη Καλογερούδη και Γιάννη Τόσκα αντίστοιχα- ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά τα περιστατικά με φωτιές σε λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί της Τρίτης εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο αστικών συγκοινωνιών, στην περιοχή της Σίνδου. Στο όχημα ήταν τρεις επιβάτες και ο οδηγός, που πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν προτού αυτό καεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με καταγγελίες των εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, από το 2022 έως σήμερα έχουν καταγραφεί 20 περιστατικά με φωτιές σε λεωφορεία. Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά ήταν σε οχήματα του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, αναφέρει η ιστοσελίδα theopinion.