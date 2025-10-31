«Το Σόι Σου» - Πρεμιέρα απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο.

Η Ρένια Λουιζίδου, η αγαπημένη Χαρούλα, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», λίγο πριν τη μεγάλη αποψινή επιστροφή της σειράς, και μίλησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αυτό που γίνεται με «το σόι» δεν το ‘χουμε ξαναδεί κι εγώ άναυδη το παρακολουθώ. Υπήρχε κόσμος που νόμιζε ότι δεν σταμάτησε ποτέ η σειρά όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε στρατιά γονιών που θα σου λέγανε στο δρόμο «το παιδί μου δεν τρώει, δεν διαβάζει, αν δεν δει ένα επεισόδιο», δεν κατάλαβα πώς έγινε όλο αυτό», τονίζει για την αγάπη του κόσμου.

Όπως λέει, ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί αυτή η επιστροφή, καθώς θα έπρεπε να είναι όλοι διαθέσιμοι «αυτή τη φορά ήμασταν όλοι πολλοί θετικοί, σαν να είχαμε κάπως αποθυμήσει ο ένας τον άλλον. Υπήρχε μια αίσθηση φόβου αν πρέπει να το ξανακάνουμε, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που λες από το να αναρωτιέμαι και να φοβάμαι, ας πάμε να το δοκιμάσουμε».

«Η Χαρούλα είναι κλασική Ελληνίδα μάνα, παρεμβατική υπογείως», λέει για το ρόλο της.

«Ξεκινάμε με μια μεγάλη οικονομική καταστροφή στην οικογένεια Χαμπέα. Ο Χαμπέας παρέδωσε τα ηνία στο γιο μας και στο γαμπρό μας για να φύγουμε στη Θεσσαλονίκη και έχει γίνει ένα μπάχαλο. Είναι κάτι που δεν είχαν αντιμετωπίσει ως τώρα οι Χαμπέοι και κάπως έτσι θα τα μαζέψουν και θα έρθουν στην Αθήνα για να τακτοποιήσουν την κατάσταση. Θα έρθουμε όλοι στην Αθήνα και τα τρία ζευγάρια, με διαφορετική αφορμή ο καθένας».

Όσο για το πώς νιώσανε όταν ξαναβρέθηκαν όλοι μαζί «Ήταν πολύ περίεργο γιατί ήταν σαν να είχαμε φύγει την Παρασκευή και γυρίσαμε τη Δευτέρα στη δουλειά, σαν να μην πέρασαν έξι χρόνια. Και από την άλλη, ήταν κάτι το διαφορετικό, πολύ παράξενο συναίσθημα, αλλά όλο μαζί ήταν πολύ χαρούμενο και αγαπησιάρικο. Πραγματικά είχαμε την αίσθηση ότι μας έλειψε και το επιθυμήσαμε κι ελπίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί στο τελικό αποτέλεσμα. Έχω πολλή αγωνία και η τόσο μεγάλη αναμονή από τον κόσμο, έχει αυξήσει την αγωνία μου».

Δείτε τη συνέντευξη:

{https://www.youtube.com/watch?v=kNSasnNEJS4}

«Το σόι σου», επιστρέφει απόψε στις 20:00, με νέο διπλό επεισόδιο!