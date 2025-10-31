Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι δίνουν ραντεβού στις 20:00.

Έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο, το πιο αγαπημένο σόι της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει πιο οικογενειακό, πιο αστείο και πιο τρελό από ποτέ!

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι γυρίζουν, έτοιμοι να αποδείξουν πως οι οικογενειακές σχέσεις, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, μένουν πάντα ίδιες, γεμάτες αγάπη, συγκινήσεις, παρεξηγήσεις και απίστευτο γέλιο.

Από τη συμπρωτεύουσα ως την πρωτεύουσα, οι ήρωες που αγαπήσαμε φέρνουν μαζί τους όλα εκείνα που τους έκαναν ξεχωριστούς: τις αγαπησιάρικες στιγμές, τους γλυκούς καβγάδες, και τις τρυφερές οικογενειακές σκηνές που αγγίζουν κάθε θεατή.

«Το Σόι σου» επιστρέφει για να μας θυμίσει πόσο πολύ αγαπήσαμε αυτές τις δύο οικογένειες… γιατί, όπως φαίνεται, κάποια σόγια δεν αλλάζουν ποτέ, απλώς μεγαλώνουν!

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά! Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ότι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!

Τι θα δούμε απόψε:

Επεισόδιο 1:

Επιστροφή στην πραγματικότητα, Α’ μέρος

Η μεγάλη μέρα έφτασε! Έξι χρόνια μετά, ο Σάββας είναι έτοιμος να πάρει την πολυπόθητη προαγωγή στην τράπεζα και να καθίσει στην καρέκλα του διευθυντή. Στη Θεσσαλονίκη, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι του ετοιμάζουν ενθουσιασμένοι ένα πάρτι-έκπληξη για να γιορτάσουν την επιτυχία του. Ωστόσο, στις δικές τους ζωές δεν κυλούν όλα ρόδινα: η Λυδία έχει παραιτηθεί, ο Βαγγέλης έχει γίνει άθελα του vegan επιχειρηματίας, ενώ η Αλεξάνδρα δίνει μάχη με άλλους καλλιτέχνες, για να τοποθετηθεί ένα γλυπτό της στον κεντρικότερο δρόμο της Συμπρωτεύουσας! Ένα τηλεφώνημα όμως, είναι ικανό να ταράξει τα νερά και τις ζωές όλων των ηρώων! Παράλληλα, στην Αθήνα, η Μπέλα έχει βρει έναν νέο έρωτα, αλλά αυτή τη φορά το τίμημα θα είναι πολύ ακριβό! Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια έφοδος του Υγειονομικού στα μαγαζιά του Χαμπέα φέρνει τα πάνω-κάτω! Και ενώ όλοι ανυπομονούν να ακούσουν τα ευχάριστα, ο Σάββας επιστρέφει με νέα που παγώνουν το τραπέζι. Ίσως ήρθε η ώρα ο Σάββας και η Λυδία να πάρουν μια μεγάλη απόφαση…

Επεισόδιο 2:

Επιστροφή στην πραγματικότητα, Β’ μέρος

Καθώς ο Σάββας και τα κορίτσια πακετάρουν για να μετακομίσουν στην πρωτεύουσα, η Λυδία μαθαίνει πως στην Αθήνα επιστρέφουν… και τα πεθερικά της! Η Αλεξάνδρα έκανε μια κρυφή θυσία για την καριέρα του Μενέλαου. Αυτό σημαίνει πως η Αντωνία πλέον θα μένει κάτω από την ίδια στέγη, με την Αλεξάνδρα . Η Αντωνία ετοιμοπόλεμη, της ετοιμάζει μια υποδοχή που θα της μείνει αξέχαστη! Στο μεταξύ ο Βαγγέλης, πιο έξαλλος από ποτέ, γυρίζει κι εκείνος στην Αθήνα, για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, με τα χασάπικα. Εκεί όμως τον περιμένει ακόμα μία δυσάρεστη έκπληξη από την Μπέλα… Επίσης, ένα απρόσμενο συμβάν με το θείο Μάριο δείχνει και στη Χαρούλα το δρόμο της επιστροφής. Κι ενώ όλοι πλέον γύρισαν στην πρωτεύουσα και τα πράγματα σιγά-σιγά τακτοποιούνται, ένα μυστήριο ρολόι φέρνει τον Σάββα και τη Λυδία μπροστά σε μια αποκάλυψη που αφορά την Χαρά!

