Για τη γνωριμία και τις αναμνήσεις του με τον Valentino Garavani, μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, παραχωρώντας στιγμιότυπα από τις συναντήσεις τους.

Το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ για τον σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani, ο οποίος έφυγε από τη ζωή εχθές σε ηλικία 93 ετών.

Ειδικότερα, ο σχεδιαστής μόδας, μίλησε στην εκπομπή μέσω τηλεφωνική σύνδεσης, όπου και αναφέρθηκε στην προσωπικότητά του, την δουλειά του και τις δημιουργίες του, ενώ μεταξύ άλλων μίλησε και για την περίοδο που ο Valentino είχε βρεθεί στην Ελλάδα.

«Εκ μέρους της μόδας, της παγκόσμιας, δίνω τα συλλυπητήρια μου για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον βασιλιά του κόκκινου χρώματος, τον οποίο τον διδάσκω στις σχολές, σαν ένα «ιερό τέρας» αυτής της επιστήμης που έκανε και όχι απλά της μόδας», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο Λάκης Γαβαλάς για την γνωριμία του με τον Valentino

Σε δεύτερο χρόνο, ο σχεδιαστής, αναφέρθηκε σε ορισμένες κοινές εμπειρίες που είχε με τον Valentino, ενώ θυμήθηκε την εποχή που τον είχε γνωρίσει στην Ελλάδα:

«Είχα την τύχη να τον γνωρίσω γιατί ο στιλίστας ήταν φίλος με τον σύντροφό του, και είχε έρθει στην Μύκονο πριν από πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα γνωριστήκαμε πολύ καλά, ερχόταν στο σπίτι μου. Ερχόταν νωρίς στα πάρτι, πριν αρχίσουν, γιατί έπρεπε να κοιμάται νωρίς. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την υγιεινή ζωή, όχι την πολλή φασαρία. Πήγα στο σκάφος του, είδα πώς φερόταν στις κυρίες που είχε μαζί του, τις κόμισσες… Υπηρετούσε τη γυναίκα…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, αγαπούσε πολύ την Ελλάδα», τόνισε σε άλλο σημείο ο Λάκης Γαβαλάς και συνέχισε: «Τον πήγαμε στην Δήλο, την Τήνο… Εμπνεύστηκε από τις κολώνες και από άλλα… Όταν πήγαμε στην Τήνο, με το κόκκινο χαλί, είπε: «Α και εδώ κόκκινο» και του λέω: «Ναι αλλά αυτό το κόκκινο το πατάτε σαν χαλί, εμείς πατάμε τις τουαλέτες από τις ουρές», είχαμε γελάσει με αυτό το θέμα. Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος».

Όσον αφορά την τελευταία δεκαετία από όταν ο Valentino πούλησε την εταιρεία του, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Είχε παραιτηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί πούλησε την εταιρεία του. Ήταν όμως πάντα στα show… Τα υφάσματά του, ήταν μόνο γι’ αυτόν, οι πρεμιέρες του ήταν φανταστικές. Αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στην ιστορία της μόδας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfth3axmh0h5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμέσως μετά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου διερωτήθηκε σχετικά με το τί ήταν εκείνο που καθιέρωσε τον Valentino: «Είχε τα δικά του πατρόν, ήξερε τη σιλουέτα της γυναίκας… Ήταν επιστήμονας του πατρόν σε κάθε σωματότυπο, γι’ αυτό και πήγε σε όλες τις φυλές του κόσμου…».

«Μεσουράνησε από το ’80 μέχρι και το 2000. Ήταν τότε ο βασιλιάς των βασιλέων. Στο ρούχο το δικό του. Γιατί και ο Τζόρτζιο Αρμάνι, είχε το δικό του τον τρόπο… Ο Valentino, έκανε το βραδινό και υπέροχα ταγιέρ… Έφτιαχνε υπέροχα πράγματα. Είχε στον μυαλό του την αριστοκράτισσα».

Παράλληλα, ο Λάκης Γαβαλάς, αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία συνεργαζόταν με τον Valentino επαγγελματικά: «Είχαμε συναντηθεί και σε επίδειξη. Είχε γύρω του και τους δικούς του ανθρώπους».