Η αποκάλυψη της Αγγελικής Ηλιάδη για τον εμμονικό θαυμαστή της και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, μίλησε η Αγγελική Ηλιάδη, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ειδικότερα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια αναφέρεται σε δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρα της, στην πίστη της, αλλά και σε ένα περιστατικό που συνέβη με θαυμαστή της:

«Έτυχε ένας εμμονικός θαυμαστής να βρει το τηλέφωνό μου και να στέλνει μηνύματα ερωτικού τύπου. Αναγκάστηκα να αλλάξω τηλέφωνο, το πιο εύκολο», εξήγησε αρχικά.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η Αγγελική Ηλιάδη, μίλησε για τις συνεργασίες της, την καριέρα της και τα επαγγελματικά όρια που θέτει: «Όρια βάζω, αλλά γενικά σαν άνθρωπος πια, θέλω να είμαι και λίγο ευέλικτη, να μην είμαι απόλυτη. Περισσότερο όσον αφορά στη ζωή μου θα έλεγα ότι ήμουν απόλυτη…».

Και πρόσθεσε: «Όσον αφορά στις συνεργασίες μου, τις 9 από τις 10 φορές, όλες οι συνεργασίες μου ήταν πολύ καλές. Και στα χρόνια, μέσα στην πορεία μου, συνέβη πάρα πολλές φορές και να μου βάλουν εμπόδια και τρικλοποδιές, αλλά μην ξεχνάς ότι είχα και τη γιαγιά μου, η οποία με συμβούλευε πάντα και σαν να με είχε προετοιμάσει για το πού πάω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftbu1l3dqep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τον ανταγωνισμό που έχει αντιμετωπίσει στον επαγγελματικό της χώρο εξήγησε: «Έτυχε όμως να βιώσω έτσι ανταγωνισμό και κόμπλεξ - να το πω πολύ λαϊκά - από άντρες συναδέλφους. Να μην κατηγορούμε τη νύχτα για τα πάντα, όλα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε πως παλαιότερα είχε σκεφτεί να διακόψει την καριέρα της: «Υπήρξαν φορές που σκέφτηκα να σταματήσω. Είχα απογοητευτεί από ανθρώπους και συνεργάτες. Το καλό είναι ότι το ξεπέρασα και επανήλθα».

Τέλος, αναφερόμενη στην πίστη της τόνισε: «Εγώ σε όλη μου τη ζωή έχω τον Θεό δίπλα μου. Πάντα θα πάρω δύναμη από τον Θεό και από τα παιδιά μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη, δεν έχει τίποτα, είναι άδειος».