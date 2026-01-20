Θα μείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Τριαντάφυλλος, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο γνωστός τραγουδιστής νοσηλεύεται προκειμένου να υποβληθεί σε απαραίτητες εξετάσεις για ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να αναβληθούν και οι προγραμματισμένες επαγγελματικές του εμφανίσεις.

Μέσα από τα social media, ο καλλιτέχνης θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του, ευχαριστώντας τους παράλληλα για τη μεγάλη στήριξη και τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης που λαμβάνει.

«Τώρα πάω να κάνω τις εξετάσεις, μαγνητική, για να δούμε τι και πώς και θα δείξει. Ό,τι είναι θα σας ενημερώσω. Γιατί πραγματικά, υπερβολικά τα μηνύματα. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εκπομπή του ALPHA, ο Τριαντάφυλλος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει:«Την κήλη την έχω από το Survivor. Τώρα έχει έξαρση. Κάναμε μαγνητική γιατί είμαι μέσα στο νοσοκομείο. Έχει φλεγμονή και δισκοκήλη, είναι πάνω στο νεύρο και αυτό πονάει πάρα πολύ, είναι ό,τι χειρότερο», εξήγησε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ακολουθεί ενδοφλέβια αγωγή και πως, αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης είναι πλέον ανοιχτό. «Αν δεν υποχωρήσει, θα χειρουργηθεί, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου χειρουργείο και έφτασε η ώρα να το κάνω. Θέλει τέσσερις μέρες σίγουρα. Όσο για το μαγαζί που είπες και τα live, ναι, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο. Κι απ’ τα παιδιά που την Κυριακή είχαν γενέθλια, είχαν τη γιορτή τους και δεν μπόρεσα να είμαι εκεί να διασκεδάσουμε. Μου έστειλαν μηνύματα χιλιάδες και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη. Γιατί το να έχεις τον κόσμο έτσι δίπλα σου σε πολλές στιγμές, σου δίνει πολύ δύναμη» αποκάλυψε ο Τριαντάφυλλος».