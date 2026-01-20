Η παρουσιάστρια βρέθηκε στην γυναικολογική κλινική για μία προγραμματισμένη εξέταση.

Απούσα ήταν σήμερα από την εκπομπή «Super Katerina», η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς όπως αποκάλυψε κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η παρουσιάστρια βρέθηκε σε γνωστό μαιευτήριο για προγραμματισμένες εξετάσεις.

«Μια προγραμματισμένη εξέταση με κράτησε μακριά σας... Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όλα είναι καλά... είμαι στα καλύτερα χέρια», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε λίγες ώρες αργότερα η Κατερίνα Καινούργιου.

H παρουσιάστρια πλησιάζει στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, να περιμένουν τον ερχομό της κόρης τους προς το τέλος Απριλίου.