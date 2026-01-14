«Τον παρουσιαστή τον σεβόμασταν όλοι…», έγραψε ο Τριαντάφυλλος.

Την δική του άποψη εξέφρασε ο τραγουδιστής και πρώην παίχτης του Survivor, Τριαντάφυλλος, ο οποίος με μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό στα social media, θέλησε να σχολιάσει την «κόντρα» που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Gio Kay και τον παρουσιαστή του ριάλιτι επιβίωσης, Γιώργου Λιανού.

Ήδη από τα πρώτα επεισόδια της σεζόν, ο Ελληνοαμερικάνος, έχει τραβήξει την προσοχή λόγω της έντονης παρουσίας και του χαρακτήρα του, ενώ, σύμφωνα με τα όσα έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής, φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ένα είδος beef, μεταξύ των δύο ανδρών.

Αφορμή για την εν λόγω δημοσίευση φαίνεται να στάθηκε η ένταση που δημιουργήθηκε στο συμβούλιο του χθεσινού επεισοδίου, όταν ο Gio Kay, αντέδρασε σε ερωτήσεις του Γιώργου Λιανού.

Με τη σειρά του λοιπόν, ο Τριαντάφυλλος, έχοντας υπάρξει στο παιχνίδι επιβίωσης, εξήγησε πως παρά τις κόντρες και τις εντάσεις που υπήρχαν μεταξύ των ομάδων και των παιχτών, όλοι σεβόντουσαν τον παρουσιαστή.

Ο ίδιος λοιπόν, στην ανάρτησή του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Εγώ ξέρω πως τον παρουσιαστή μας τον σεβόμασταν όλοι, επίσης ό,τι μας ρωτούσε απαντούσαμε και είχαμε αξίες για αυτό που λέγεται τώρα Survivor. Τώρα ο κάθε Τζίο που νομίζει ό,τι θέλει, απλά λυπάμαι. Ο Γιώργος Λιανός έχει γράψει ιστορία και ο σεβασμός είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει κάποιος παίκτης για αυτόν τον μεγάλο παρουσιαστή».