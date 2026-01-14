Αντίστροφη μέτρηση για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, επιβεβαιώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο ημιτελικών και του τελικού για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, μέσα από σχετικό δημοσίευμα, οι δύο ημιτελικοί αναμένεται να προβληθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ενώ ο εθνικός τελικός θα έρθει την Κυριακή 15 του μηνός την ίδια ώρα, με την Μπέττυ Μαγγίρα, τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά στην παρουσίαση.

Σήμερα λοιπόν, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ και την εκπομπή «Στούντιο 4», δύο ακόμη υποψήφιοι, μιλούν για τα τραγούδια τους αλλά και τη συμμετοχή τους στον εθνικό τελικό.

Eurovision: Όσα αποκαλύπτουν η Evangelia και ο Akylas στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν η Evangelia συμμετέχει στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Paréa», ενώ είναι η δεύτερη φορά που δηλώνει συμμετοχή για να εκπροσωπήσει τη χώρα, το Μάιο στη Βιέννη.

«Έχω ωριμάσει, έχω περισσότερη εμπειρία, συνεχίζω να μου αρέσει να δημιουργώ», ανέφερε αρχικά για τα όσα έχουν αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθειά της.

Με αφορμή αυτό, η ίδια, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους δήλωσε και φέτος συμμετοχή: «Ότι είναι να γίνει – θα γίνει. Η Κλαυδία, ήταν τρομερή πέρυσι, όλα τέλεια… Πάντα έλεγα ότι θα στείλω φέτος, αν θα έχω το τραγούδι. Περίπου 10 μέρες πριν, μας έκατσε το τραγούδι… Η συμμετοχή ήταν αυθόρμητη… Ξεκινήσαμε για πλάκα, βάλαμε το κινητό να ηχογραφεί και είπαμε μήπως είναι η ώρα… ήρθε από το πουθενά, το δουλέψαμε… ο κάθε ένας με την πινελιά του».

Όσον αφορά το τι έχει σκοπό να αλλάξει φέτος στην παρουσίασή της η Evangelia, αναφέρει: «Δεν ξεκινάω από το μηδέν. Επειδή το έχω ξανά ζήσει μπαίνω με μία εμπειρία. Κάτι που θέλω φέτος, είναι να το απολαύσω ακόμη περισσότερο… τώρα το έχω περάσει κιόλας».

Τέλος, μίλησε για το τραγούδι της: «Ανυπομονώ να ακουστεί το τραγούδι, έχει εκπλήξεις και στροφές…».

Με τη σειρά του, ο Akylas, που είναι υποψήφιος στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Ferto», βρέθηκε στον καναπέ του «Στούντιο 4», όπου και ανέφερε:

«Πρώτη φορά παίρνω μέρος στην Eurovision… Όταν είπαν ότι θα γίνει ο εθνικός τελικός, είπα ότι θέλω να το δοκιμάσω… ήταν μεγάλο όνειρο από όταν ήμουν μικρός και μία μεγάλη πρόκληση.. Ένα απόγευμα είπαμε πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για Eurovision…».

Για το τραγούδι του αναφέρει «Ήθελα κάτι ανεβαστικό, να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω… Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να κουνήσει φουλ, αλλά μπορεί και να συγκινήσει, έχει ένα νόημα.. Έχει ελληνικό στίχο με κάποιες εκπλήξεις. Έχει σχέση με την υπερκατανάλωση και περιγράφει όσα ήθελε μικρός και δεν είχες… Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά… Με αγγίζει».

