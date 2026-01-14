Γιατί αποχώρησε από το πλατό η Κατερίνα Καινούργιου;

Το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου χρειάστηκε να αποχωρήσει για μερικά λεπτά από το πλατό, καθώς όπως αποκάλυψε αργότερα, έπρεπε να τηλεφωνήσει στον γιατρό της.

Υπενθυμίζεται, πως η γνωστή παρουσιάστρια, διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ ανέφερε σήμερα, πως σταδιακά μπαίνει και στον έβδομο.

Όπως λοιπόν φαίνεται και στο σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή, αμέσως μετά τις διαφημίσεις η Κατερίνα Καινούργιου δεν ήταν στην αναμενόμενη θέση της, ενώ επιστρέφοντας στο πλατό, ζήτησε συγγνώμη και εξήγησε στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να επικοινωνήσει με τον γυναικολόγο της.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανέφερε, φαίνεται να αισθάνθηκε έναν ισχυρό πόνο στο ισχίο της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει εύκολα: «Κουτσαίνω παιδιά, συγγνώμη. Μίλησα με το γιατρό, έχω μιλήσει πολλές φορές και μου είπε ότι όταν πλησιάζεις τον έβδομο μήνα κάτι μπορεί να σε πιάσει μέσα εσωτερικά στο ισχίο, μπορεί να είναι αν η μήτρα είναι… Τέλος πάντων είναι ολόκληρες διαδικασίες και πας κουτσαίνοντας…»

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ και πονάω. Δόξα τω Θεώ να περάσει να είμαστε καλά. Να ‘ναι καλά το μωράκι. Το παθαίνουν πολλές μωρέ», είπε αρχικά και εξήγησε:

«Λέω δόξα τω Θεώ, τώρα σας διακόπτω λίγο που είμαι εδώ, γιατί ρε παιδί μου, κάνω τη δουλειά μου και μπορώ και μετακινούμαι… Μου στέλνουν καθημερινά στα social media πολλές γυναίκες που είναι στο κρεβάτι. Πολλές φορές που έχουνε αναγκαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να κρατήσουν την κύηση, να κρεβατωθούν οι γυναίκες και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε λέω δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ όμορφη κύηση. Όλα για καλό... Απλά και αυτές που είναι στο κρεβάτι, βέβαια μια χαρά πηγαίνουν τα πράγματα μετά, αλλά οι γυναίκες δυσκολεύονται για αυτούς τους μήνες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo7krl3m7ah?integrationId=40599y14juihe6ly}