Όσα σχολίασε και αποκάλυψε ο Πάνος Βλάχος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε ο ηθοποιός και τραγουδιστής Πάνος Βλάχος, το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο Πάνος Βλάχος, σχολίασε τόσο την πορεία του στο χώρο της υποκριτικής και της μουσικής όσο και το φαινόμενο της πολιτικής ορθότητας, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται ο ίδιος.

Ο Πάνος Βλάχος στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Με αφορμή λοιπόν, τη συζήτηση των τριών συνομιλητών αναφορικά με την ελευθερία τω ν ανθρώπων και του λόγου, ο ηθοποιός, ανέφερε: «Αυτό είναι το πρόβλημα της ελευθερίας. Αν είσαι η@#$%, καλύτερα να μην είσαι ο εαυτός σου. Η ελευθερία, το «είμαι ελεύθερος να πω ό,τι θέλω», δημιουργεί το πρόβλημα», σχολίασε αρχικά και συνέχισε: «Βέβαια αν δεν είχαμε την ελευθερία, θα είχαμε χειρότερα προβλήματα, οπότε ας δεχτούμε ότι ο αυθεντικός εαυτός κάποιου μπορεί να είναι φριχτός, παν@#$, για να μην πω τη λέξη από Μ…».

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας συγκεκριμένα για την πολιτική ορθότητα, ο Πάνος Βλάχος, ανέφερε πως δεν τη θεωρεί πραγματική απειλή, αλλά αόρατο εχθρό και εργαλείο ελέγχου: «Στη δική μου τη δουλειά δεν μπορεί να με αγγίξει η πολιτική ορθότητα, επομένως δεν με φοβίζει. Πηγαίνω πιο βαθιά στην έκφραση της κοινωνίας… Η πολιτική ορθότητα είναι ένα σύννεφο που πλανάται από πάνω μας, δεν είναι υπαρκτή. Χρησιμοποιείται από ανθρώπους που κατέχουν τεράστια εξουσία και καταπίεση σε ομάδες ανθρώπων, σαν ένας αόρατος εχθρός – η λεγόμενη «woke ατζέντα», είναι κάτι που μας απειλεί. Είναι επικίνδυνο να την παρουσιάζουμε έτσι».

«Ακόμα και οι άνθρωποι που οι λέξεις που χρησιμοποιούν δεν θα τις χρησιμοποιούσαμε ποτέ εμείς και ακόμα και αν δεχτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι και οι λέξεις μπορεί να οδηγήσουν σε βία ή οτιδήποτε, σε σχέση με τις νομοθεσίες… και την καταπίεση τόσων ανθρώπων, όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα, η πολιτική ορθότητα δεν θα ήταν ικανή ούτε να τη συζητήσουμε. Είναι ένας τρόπος να ελέγξεις το τι μπορείς να πεις. Είναι ένας αόρατος εχθρός», κατέληξε ο ηθοποιός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwmsqlvb0ld?integrationId=40599y14juihe6ly}