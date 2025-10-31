Όλες οι εξελίξεις της νέας εβδομάδας για την σειρά «Άγιος Έρωτας».

Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη στα επόμενα επεισόδια του «Άγιου έρωτα».

Η Χριστίνα βρίσκεται στη φυλακή και παίρνει όλη την ευθύνη πάνω της, η Σοφία κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει η Αναστασία το παιδί που κυοφορεί, η Πετρούλα μιλά στον ενωμοτάρχη για την κόρη της και η Δέσποινα αποκαλύπτεται ότι έχει έρθει στη Στέρνα για να πάρει εκδίκηση…

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Η ομολογία του Χάρη οδηγεί στη σύλληψη της Χριστίνας και το σκάνδαλο αναστατώνει τη Στέρνα.

Ο Αντρέας προσπαθεί να προστατεύσει και τους δύο, πιέζοντας τη Χριστίνα να δεχτεί τη συμφωνία με τη χωροφυλακή και να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Σοφία καταφέρνει να επισκεφτεί τον Χάρη στο κρατητήριο, αφήνοντας την Αναστασία συντετριμμένη. Τα νέα για την υγεία της Πετρούλας συγκλονίζουν τον πατέρα Νικόλαο, που καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση.

Στη Βόνιτσα, η Χλόη και ο Αργύρης επισκέπτονται τη μικρή Ελευθερία. Η συμπεριφορά του Γιάννου τους γεμίζει ανησυχία και τους ωθεί να δράσουν με απρόσμενο τρόπο.

Ο Στέφανος, στην προσπάθειά του να βοηθήσει την Ειρήνη με το αρωματοπωλείο, δέχεται μια ανορθόδοξη προσφορά από τον Πέτρο, ενώ ο Παύλος, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη της Χριστίνας, της κάνει μια αναπάντεχη πρόταση που θα τη φέρει μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής της.

{https://www.youtube.com/watch?v=C0trEk8vXc0}

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Η Χριστίνα απορρίπτει την πρόταση γάμου και τον εκβιασμό του Παύλου, υπόσχεται όμως, για να σώσει τα παιδιά της, να στηρίξει το άλλοθι του.

Ενώ ο πατήρ Νικόλαος προσπαθεί να βρει θέση στην Πετρούλα στο σανατόριο της Λαμίας, εκείνη αποκαλύπτει στον Νικηφόρο τον βιασμό της Χαράς από τον Μαρκόπουλο.

Στον σταθμό της χωροφυλακής, ο Κλεάνθης θέλοντας να επιτραπεί στην Αναστασία να δει τον Χάρη, αποκαλύπτει ότι περιμένει το παιδί του. Η Σοφία το ακούει και η κατάσταση εκρήγνυται.

Στο σπίτι των Μαρούδων, η Πόπη αποκαλύπτει στη Χλόη και τον Αργύρη την αλήθεια — ο Γιάννος είναι βίαιος και το τραυματισμένο χεράκι της μικρής δεν ήταν «πτώση από κρεβάτι». Προκειμένου να τη σώσουν… η Πόπη τους προτείνει να πάρουν τη μικρή Ελευθερία μακριά από τη Βόνιτσα.

Ο Νικηφόρος, σε κοινή ανάκριση Χριστίνας–Χάρη, πιέζει την Χριστίνα να αλλάξει στάση, να ομολογήσει τη δολοφονία του Βλάση και να ακυρώσει το άλλοθι στον Μαρκόπουλο.

Τέλος, στον σταθμό ΚΤΕΛ, Χλόη, Αργύρης και μικρή Ελευθερία τρέχουν να προλάβουν λεωφορείο, όταν βλέπουν τον Γιάννο με δύο χωροφύλακες.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Ο Αντρέας προσπαθεί να βοηθήσει τη Χριστίνα, αλλά εκείνη δεν του ανοίγει τα χαρτιά της.

Η Αναστασία αντιμετωπίζει μια απρόσμενη συμπεριφορά από τη Χριστίνα, όταν εκείνη μαθαίνει ότι είναι έγκυος στο παιδί του Χάρη. Παράλληλα, η Σοφία συγκρούεται με την Δώρα, καθώς βλέπει ότι έρχεται κοντά με τον πατέρα της.

Η Χλόη και ο Αργύρης, με τη βοήθεια του πατέρα Νικόλαου, φέρνουν την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννος, μη βρίσκοντας την Ελευθερία, ξεσπάει στην Πόπη.

Ο Παύλος βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, όταν η Χριστίνα παίζει το τελευταίο της χαρτί απέναντί του, προκειμένου να σώσει τον Χάρη, ενώ η Σοφία καταφεύγει σε ακραίες λύσεις, προκειμένου να βγάλει από τη ζωή του Χάρη την Αναστασία.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Παύλο την απιστία της Σοφίας με τον Τάσο και τη χρησιμοποιεί για να τον εκβιάσει, ώστε να της πει πού είναι θαμμένος ο Βλάσης.

Ο Αργύρης εξηγεί τα πάντα στον Κλεάνθη και τη Σμαρώ για το πώς κατάφεραν να πάρουν την Ελευθερία, ενώ η Χλόη αποκοιμιέται δίπλα στην κόρη της. Ο Πέτρος θυμώνει μόλις το μαθαίνει και συγκρούεται με τη Χλόη, η οποία του ζητά, για χάρη της κόρης της, να συγκατοικήσει για λίγο καιρό με τον Αργύρη.

Η Σοφία παριστάνει τη μετανοημένη στη Θάλεια και στον Κλεάνθη, ενώ καταστρώνει ένα ύπουλο σχέδιο για να βλάψει την Αναστασία.

Ο πατήρ Νικόλαος προαναγγέλλει την απουσία του από το σχολείο, αλλά ανησυχεί όταν μαθαίνει πως η Δέσποινα έχει φροντίσει να αναπληρώσει μέρος του μαθήματος των θρησκευτικών με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Η Χριστίνα ομολογεί τον φόνο του Βλάση στον Νικηφόρο, αλλά αρνείται τη συμμετοχή του Χάρη στο έγκλημα. Ο Παύλος, με αφορμή τα όσα έμαθε για τη Σοφία, τρομοκρατεί τον Τάσο και τον αναγκάζει να γίνει υποχείριό του.

Την ίδια στιγμή, η Δώρα επισκέπτεται μαζί με τη Δέσποινα το σπίτι της Ολυμπίας, χωρίς να υποψιάζεται τον θανάσιμο κίνδυνο που την περιμένει εκεί…

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.