Η Θάλεια Ματίκα στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε»!

Η Θάλεια Ματίκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και στον δημοσιογράφο, Αλέξη Μπαρτζώκα στον οποίο και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα, το οποίο προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες του ΣΚΑΙ, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στην κοινή της πορεία με τον σύζυγό της Τάσο Ιορδανίδη, τόσο σε προσωπικό – όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Όσα αποκάλυψε η Θάλεια Ματίκα

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η Θάλεια Ματίκα, δηλώνει φανερά τον ενθουσιασμό και τον θαυμασμό της προς τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της Τάσο Ιορδανίδη, ενώ δεν έκρυψε και την έκπληξή της όταν τον είδε να κάνει παρουσίαση.

Να σημειωθεί μάλιστα, πως το ζευγάρι στη ζωή, παραμένει «ζευγάρι» και στη σκηνή, καθώς για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ανεβαίνουν στο σανίδι για να υλοποιήσουν την παράσταση: «Θέλω να σου κρατώ το χέρι».

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός, ανέφερε για την κοινή τους παράσταση: «Βλέπουμε έναν άνδρα και μια γυναίκα, κάπου στη Δύση, σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής οι οποίοι κάνουν κάποιες συναντήσεις, που ξεκινούν ως μια επαφή μεταξύ τους και σταδιακά αρχίζουν και ξεδιπλώνουν ο κάθε ένας το ποιος είναι, από που έρχεται, τα προβλήματα με τον ή την σύντροφό του…».

«Το έργο αυτό, επειδή το έχει γράψει ο Τάσος και το έχω σκηνοθετήσει εγώ, είναι πολύ δικά μας πράγμα. Για μας είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Επίσης, επειδή και εγώ και ο Τάσος, έχουμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, με την καθημερινότητα, τις δουλείες, τα παιδιά, είναι και ένας τόπος συνάντησης», ανέφερε μεταξύ άλλων σχετικά την συνεργασία τους στο θέατρο επί σκηνής.

Παράλληλα, η ηθοποιός, δεν δίστασε να απαντήσει και στο αν υπάρχει η ζήλεια μεταξύ τους, ως ζευγάρι: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ζηλεύει. Ο Τάσος, ήταν πιο κτητικός, αλλά τώρα, τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχουμε ηρεμήσει πάρα πολύ».

«Δεν νομίζω πως η απιστία έχει να κάνει με την ομορφιά. Έχει να κάνει με μια απόφαση, ή με κάτι που έρχεται και δεν μπορείς να το σταματήσεις. Δεν θα ήταν λόγος χωρισμού- για εμένα- η απιστία, όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά όσον αφορά την απιστία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι.

Όσον αφορά τον σύντροφο της, το θαυμασμό που του έχει και την πορεία του στην παρουσίασε, η Θάλεια Ματίκα ανέφερε: «Ξαφνιάζομαι. Μ’ αρέσει που ξαφνιάζομαι, που ασχολούμαι με αυτό. Πιστεύω έχει να κάνει με το ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τον εαυτό του και το σώμα του. Όταν αισθάνεσαι καλά με το σώμα σου, αλλάζουν τα δεδομένα»

Γελώντας μάλιστα πρόσθεσε: «Εγώ ακόμη, δεν έχω πιστέψει ότι ο Τάσος κάνει παρουσίαση. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα παρουσίαζε ένα τέτοιο πρόσωπο στην τηλεόραση όσον αφορά την παρουσίαση. Αν μου έλεγαν πριν κάποια χρόνια ότι θα παρουσιάζει εκπομπές, θα έλεγα «αποκλείεται». Είμαι αυστηρή κριτής αν και δεν βλέπω όλη την εκπομπή».

Τέλος, μιλώντας για το αν του ασκεί κριτική στο κομμάτι της παρουσίασης, ανέφερε: «Δεν του έχω πει πολλά πράγματα γιατί θέλω να είναι ο εαυτός του. Είναι ένας ηθοποιός που κάνει μια ψυχαγωγική εκπομπή, δεν πήγε να δηλώσει κάτι άλλο…».

Ανέφερε μάλιστα πως ο παρουσιαστής, μιας ψυχαγωγικής εκπομπής, κρίνεται από το αν έχει ταλέντο να το κάνει.

Δείτε το βίντεο:

