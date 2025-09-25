Η Ανθή Βούλγαρη, μιλάει για τις αλλαγές στη ζωή της και τα νέα δεδομένα μετά τη γέννηση του γιου της!

Καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, βρέθηκε η Ανθή Βούλγαρη, το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Φαίη Σορδά και τους συνεργάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στην τροπή που έχει πάρει η ζωή της με τον ερχομό του παιδιού της, αλλά και στις δοκιμασίες που πέρασε η σχέση της με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Δεν απέκρυψε μάλιστα πως η μητρότητα της φέρνει αγωνίες, ωστόσο η επιθυμία της είναι να αποκτήσει ακόμη ένα παιδάκι.

Η Ανθή Βούλγαρη στον καναπέ του Buongiorno

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι πριν από έξι μήνες, ενώ λίγος καιρός έχει περάσει από όταν πραγματοποιήθηκε και η βάφτιση του μωρού, που πήρε το όνομα: Μάριος.

«Είμαι κουρασμένη, καινούργια δεδομένα, αν και είναι ήσυχος, το καλοκαίρι είχαμε πολλή αϋπνία. Τώρα είναι έξι μηνών, ξεκινήσαμε και baby swimming, όταν πας και κάνεις την πρώτη βουτιά λες «τώρα τι θα γίνει», αλλά ακολουθώ αυτό που λέει η παιδίατρος. Όταν πήγαμε στο σπίτι είπα «τι κάνουμε τώρα;». Ήταν πολύ όμορφη στιγμή, πολύ περίεργη, πολύ πρωτότυπη, πώς νιώθουν οι γάτες ότι μην το πειράξεις θα βγάλω νύχια;», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Συνέχισε μάλιστα, μιλώντας για τις πρώτες μέρες στο σπίτι, με το νέο μέλος της οικογένειάς τους: «Ήθελα να τα κάνω όλα εγώ, είχα να βγω από το δωμάτιο 15 μέρες, τώρα είμαι καλύτερα, είμαι πιο χαλαρή, αφήνω και τον μπαμπά. Η μαμά μου και η πεθερά μου δεν είναι εδώ, έχουμε μια κοπέλα για βοήθεια, αλλιώς δεν ξέρω πώς γίνεται, τον έχω και συνέχεια μαζί μου. Στην δουλειά δεν μπορώ να τον πάρω, αλλά όπου και να πηγαίνω είμαστε μαζί».

Σε δεύτερο χρόνο, για τη βάφτιση του γιου της, ανέφερε πως έγινε σε κλειστό οικογενειακό- φιλικό κύκλο, γεγονός που την καθησύχασε, ενώ ασχολήθηκε η ίδια με της λεπτομέρειες του μυστηρίου. Μιλώντας για το όνομα του μικρό ανέφερε: «Δεν είχα πολύ άγχος, ήταν σε κλειστό κύκλο, ήμασταν 62 άτομα, δεν είχα άγχος τι θα πει ποιος, το μόνο μου άγχος ήταν ο μπέμπης όλα καλά και εκεί. Ήταν ταμένο το παιδί οπότε τον βαπτίσαμε Μάριο, τον είχα τάξει στην Παναγία οπότε δεν υπήρχε συζήτησή με το όνομα».

Πρόσθεσε ακόμη: «Νομίζω ότι το γεγονός ότι κρατάω στα χέρια μου το μωράκι μου ευθύνεται και στις πολλές προσευχές που έκανα, είμαι από τις γυναίκες που πάλεψα πάρα πολύ με τις εξωσωματικές. Είχα πει ότι άμα μου συμβεί αυτό θα τον ονομάσω Μάριο».

Τέλος, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύντροφό της και πατέρα του μικρού Μάριου, Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, με τον οποίο η σχέση τους δοκιμάστηκε καθώς μεγάλωσαν την οικογένειά τους και τα νέα δεδομένα έφεραν αλλαγές: «Έχουν έρθει πάρα πολλές συγκρούσεις στο σπίτι, με την μαμά μου κυρίως, και με τον Κώστα μου έλεγε στην αρχή «είσαι υπερβολική». Με βοήθησε πολύ η φίλη μου που τώρα είναι στο τέταρτο παιδί και παίρνω λίγο τα χνάρια της. Στην αρχή δεν έδινα πολύ σημασία στον Κώστα, τώρα το καλοκαίρι τα ξαναβρήκαμε λίγο, θα το ξαναπώ ότι ο μπαμπάς παίζει μεγάλο ρόλο για το πώς θα σταθεί στην μαμά. Ο Κώστας στην αρχή ταΐσε με μπιμπερό γιατί φοβόμουν, βοηθάει πολύ. Εγώ απλά είχα μάτια μόνο για το μωρό, μπαίνει σε άλλο πλαίσιο η σχέση, από δύο γίναμε τρεις, και από σύντροφοι γίναμε γονείς, πρέπει να ξανασυστηθούμε σαν γονείς. Η γυναίκα αλλάζει όταν γίνεται μαμά».

«Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι αυτό που βλέπουμε με τους ανήλικους, με αυτή τη παραβατικότητα, την βία, θέλω να μάθει να προστατεύεται και να προστατεύει και τους γύρω του», ανέφερε και πρόσθεσε ακόμη: «Έχω φοβίες, είναι φυσιολογικό γιατί έτσι προστατεύεις το παιδί. Η συμπεριφορά μου είναι «μαμά», δεν ξέρω αν είμαι έτσι και στην τηλεόραση, μπορεί να είμαι πιο αυστηρή απέναντι στους ανθρώπους τώρα που είμαι μαμά», κατέληξε η Ανθή Βούλγαρη.

