Αθηναΐδα Νέγκα στον φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Αθηναΐδα Νέγκα στον φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα», το απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλως λοιπόν η δημοσιογράφος, μίλησε για την ραδιοφωνική συνεργασία της με τον Τάκης Χατζή, αποκάλυψε τους παρουσιαστές που ξεχωρίζουν, αλλά και για την δική της εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της οποίας αναμένει την πρεμιέρα.

Όλα όσα είπε η Αθηναΐδας Νέγκα

Αναφορικά με την συνεργασία της στο ραδιόφωνο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με τον Τάκη Χατζή περνάμε υπέροχα. Βέβαια η επικαιρότητα δεν είναι πάντα κεφάτη και χαρούμενη γιατί υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι περίπλοκα και βαριά, είναι πολιτικά».

Πρόσθεσε ακόμα: «Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν μετανιώνω αλλά δεν θα έλεγα σε ένα νέο παιδί να πάει να γίνει δημοσιογράφος γιατί έχει πολύ πίκρα αυτός ο κλάδος».

Όσον αφορά την δική της εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ανέφερε πως η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου: «Το Καλύτερα Αργά έρχεται 29 Σεπτεμβρίου με νέα επεισόδια και με μεγάλη αγάπη. Οι καλεσμένοι που έρχονται στην εκπομπή, έρχονται με διάθεση να μιλήσουν. Πολλές φορές, οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις κάνουν τον καλεσμένο να αισθάνεται άσχημα, γιατί αυτό που παίρνει τη συνέντευξη σκέφτεται το δικό του συμφέρον και τη δική του προβολή».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αποκάλυψε μερικούς από τους παρουσιαστές που ξεχωρίζει: ««Σαν παρουσιαστής μου αρέσει πολύ ο Χρήστος Φερεντίνος γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Συμπαθώ πολύ τον Αρναούτογλου και εκτιμώ τη δουλειά του, ήταν και γείτονάς μου».

Για την Ελένη Μενεγάκη τόνισε: «Ψηφίζω πολύ και την Ελένη Μενεγάκη, μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι πολύ ευφυής. Μου αρέσει και επειδή εγώ δεν είμαι ξανθιά με μπλε μάτια, μου αρέσει να την χαζεύω».

Τέλος, η Αθηναΐς Νέγκα ρωτήθηκε για την εξομολόγηση που έκανε η Μαρίνα Καλογήρου, η οποία την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, είχε αποκαλύψει ορισμένα βιώματα από την παιδική της ηλικία και την κακοποίηση που υπέστη: «Η ίδια το αποφάσισε, εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη για μια τέτοια συνέντευξη. Θέλω να πιστεύω ότι η δική μου αντίδραση δεν την έκανα να πιστέψει κάτι άσχημο».

