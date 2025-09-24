Όσα εξομολογήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα!

Καλεσμένη στον εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία παραχώρησε στον Γιώργος Λιάγκα μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, αναφέρθηκε σε ορισμένες συνήθειές της, στη διατροφή της, στους λόγους για τους οποίους δεν βρίσκεται στην τηλεόραση στη φετινή σεζόν, καθώς επίσης έδωσε και ορισμένες απαντήσεις αναφορικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Όσα αποκάλυψε η Κάτια Δανδουλάκη στον Γιώργος Λιάγκα

Ξεκινώντας λοιπόν τη συζήτηση οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν σε μια από τις συνήθειες τις ηθοποιού η οποία σχετίζεται με το γεγονός πως κοιμάται με λούτρινο αρκουδάκι: «Κοιμάμαι με ένα σκυλάκι, το οποίο… τσουπωτό, γιατί έχει έκφραση! Είχα πάει να κάνω παρέα σε μια φίλη μου σε ένα νοσοκομείο και πουλούσαν διάφορα… Και βρήκα ένα που είναι τόσο τσουπωτό και έχει έκφραση».

Στην πορεία μάλιστα αποκάλυψε τις διατροφικές της συνήθειες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω φάει και 20 παγωτά μαζεμένα. Ο Μάριος (σ.σ Πλωρίτης) με παρακάλεσε να μην φάω άλλα γιατί φοβόταν μην πάθω κάτι. Ήμασταν στο Λονδίνο και ήταν βράδυ. Έφαγα τα 15 και όταν έπεσε να κοιμηθεί έφαγα άλλα 5. Ό,τι παίρνω το χάνω. Ο οργανισμός μου έχει συνηθίσει. Δεν πεινάω ποτέ, κάνω μια ισορροπημένη διατροφή. Αν ανοίξεις το ψυγείο μου δεν θα πιστέψεις ότι αυτό είναι το δικό μου. Είναι γεμάτο με παγωτά και σοκολάτες».

Σχετικά λοιπόν με την απόφασή της να απέχει από την τηλεόραση την φετινή σεζόν δήλωσε: «Τη λατρεύω την τηλεόραση και με λατρεύει. Είμαι σε μια φάση τώρα που δύσκολα θα ενθουσιαστώ με κάτι. Αν υπάρχει κάποιος ρόλος που να μου δώσει χαρά και ενθουσιασμό, θα το έκανα. Αυτή τη στιγμή δεν είχα κάποια πρόταση που να αξίζει. Θέλω να είναι ένας ρόλος που να με δυσκολέψει για να τον κάνω. Εγώ δυσκολεύομαι πάντα. Είμαι της μελέτης και τίποτα δεν κάνω εύκολα».

Κλείνοντας μάλιστα, αναφέρθηκε και στην πολύκροτη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, δίνοντας απαντήσεις για τον τρόπο που είχε τοποθετηθεί μέσα στο δικαστήριο. Εξήγησε συγκεκριμένα, πως η φράση που είχε χρησιμοποιήσει «Εύχομαι το καλό για όλους μας», είχε παρεξηγηθεί: «Θα σου απαντήσω με τον δικό μου τρόπο. Την τελευταία φορά που πήγα στο δικαστήριο ήταν τον χειμώνα που μας πέρασε. Έμειναν άναυδοι, ήταν μπροστά μου ο Πέτρος και είπα «εύχομαι το καλό για όλους μας». Αυτό παρεξηγήθηκε. Όλοι πέρασαν μια δοκιμασία και είπα ας καταλήξει κάπου καλά για όλους γιατί παίρνουμε μαθήματα για όλους. Εύχομαι ο Πέτρος να βρει τον εαυτό του, δεν μπορώ να καταραστώ. Να επιστρέψει να κάνει κάτι δημιουργικό και να έχουμε πάρει όλοι ένα μέγιστο μάθημα».

