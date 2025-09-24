Σε μια σπάνια συνέντευξη προχώρησε ο δημοσιογράφος Πέτρος Καρσιώτης, ο οποίος αποκάλυψε και την περιπέτεια που έζησε με την υγεία του.

Στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» και την δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου, μίλησε ο Πέτρος Καρσιώτης, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αναφορικά με την πορεία του στο χώρο της ενεργούς δημοσιογραφίας, την περιπέτεια με την υγεία του αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Η αναφορά του και η διήγησή του, προκάλεσα, έντονα συναισθήματα και συγκίνηση, ενώ δεν παρέλειψε να δώσει και μια συμβουλή στους τηλεθεατές καθώς παρέπεμψε τον κόσμο να παρακολουθεί την υγεία του.

Πέτρος Καρσιώτης: Όσα ανέφερε για την καριέρα και την υγεία του

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή, ο Πέτρος Καρσιώτης, «άνοιξε» την καρδιά του και αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγεία και στο μελάνωμα που τον δυσκόλεψε: «Τώρα είμαι καλά. Θυμίζω ότι ήταν ένα μελάνωμα που εμφανίστηκε στο στήθος και είχα πει και τότε μόνο και μόνο, όποιος καταλάβει πάνω του που δεν γνώριζε και τον παραξένεψε, να πάει στους γιατρούς».

Εμφανώς συγκινημένος ωστόσο, ανέφερε πως η οικογένειά του, ήταν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, ενώ δεν έκρυψε και τις έντονες ψυχολογικές διακυμάνσεις που τον ταλαιπώρησαν: «Μου στάθηκε η οικογένειά μου. Δεν έκλαψα ποτέ αλλά έπεσα σε κατάθλιψη πολλές φορές. Έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει φόβο. Αναθεώρησα να μην μισώ, να μην τσακώνομαι, να μην δίνω μεγάλη σημασία σε κάτι».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, ο δημοσιογράφος, αναφέρθηκε σε μια από τις υποθέσεις που «σημάδεψε» την καριέρα του: ««Με συγκλόνισε η υπόθεση του αεροσκάφους, Ήλιος. Το αεροσκάφος που ερχόταν από την Κύπρο και συνετρίβη στο Γραμματικό με τόσους νεκρούς. Παίρνω πληροφορία ότι είναι ένα αεροπλάνο στον αέρα και έρχεται με τους πιλότους αναίσθητους», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν τολμούσα να πω δεξιά και αριστερά ότι ήταν ο θάνατος πάνω από τα κεφάλια πολλών Αθηναίων. Φοβάμαι ότι πλησιάζω σε μια πόρτα που θα την ανοίξω και δεν ξέρω τι χάος με περιμένει μετά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0xejia67c1?integrationId=40599y14juihe6ly}