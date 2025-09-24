Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» και στην δημοσιογράφο Ναταλία Αργυράκη, μίλησε ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης.

Μια ξεχωριστή συνέντευξη παραχώρησε ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης, στην εκπομπή «Το ΄χουμε», όπου μίλησε στην δημοσιογράφο Ναταλία Αργυράκη, τόσο για την προσωπική – όσο και για την επαγγελματική του ζωή.

Ο ηθοποιός μάλιστα, φαίνεται πως στάθηκε ιδιαίτερα στην σχέση που έχει χτίσει με τα εγγόνια του, αλλά και στο νέο του επαγγελματικό εγχείρημα που σχετίζεται με τη δημιουργία ενός μυθιστορήματος.

Όσα είπε ο Θοδωρής Αθερίδης

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα. Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΙ, ο Θοδωρής Αθερίδης, φάνηκε ιδιαίτερα ευτυχισμένος, καθώς είναι η πρώτη χρονιά που, όπως είπε: «Για πρώτη φορά στη ζωή μου φτιάχνω πρόγραμμα όπως γουστάρω».

Σχετικά λοιπόν με τη δουλειά του δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι πιο εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το ξεκίνησα γράφοντας κείμενα στους «Άγαμους», η χαρά ήταν τριπλάσια, όταν σαν ηθοποιός, γελούσε ο κόσμος».

Σε άλλο σημείο μάλιστα ανέφερε: «Μετά ήρθαν τα θεατρικά μου, εκεί παραιτήθηκα από κάθε φιλοδοξία ρεπερτορίου. Τώρα, γράφω μυθιστόρημα. Και δεν μου το ζήτησε κανένας και ούτε προσδοκώ να το βγάλω και να πουλήσει. Είναι ένα στοίχημα δικό, ένα απωθημένο που το ‘χω από 25 χρονών. Το έβαλα μπροστά τώρα και για αυτό το λόγο, φέτος, αποφάσισα να μην κάνω θέατρο – για πρώτη φορά- στα 40 χρόνια, σεζόν Τετάρτη με Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Πάω να φτιάξω ένα πρόγραμμα, ίσως πρώτη φορά στη ζωή μου τόσο ωραίο, κατά πώς γουστάρω εγώ. Αν είχα παράπονο και εγώ, τι να πει και ο κόσμος. Μου δόθηκαν απλόχερα τα πάντα».

Για τα εγγόνια του μάλιστα, ανέφερε πως δεν αισθάνεται αγωνία, αλλά είναι δίπλα του για τις χαρές: «Με τα εγγόνια μου η σχέση, είναι εκτός συναγωνισμού. Η αγωνία είναι για του γονείς τους, εγώ είμαι για τη χαρά».

«Ο εγγονός μου ο Θοδωρής με έχει δει στο θέατρο, στη Θεσσαλονίκη. Τον είχαμε πάρει στη Θεσσαλονίκη με τον γαμπρό μου τον Κώστα. Όλη μέρα κάναμε ό,τι γουστάραμε, τρώγαμε! Στο θέατρο, όταν κάναμε υπόκλιση φώναζα τον εγγονό μου από μακριά. «Έλα Θοδωρή!» του έλεγα κι έτρεχε. Ο μπαμπάς του έγινε έξαλλος. «Θα μου το καταστρέψεις το παιδί, θα το κάνεις ψώνιο» μου έλεγε. Έχει δίκιο», ανέφερε για τα εγγόνια του ο ηθοποιός!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd13i35afvqx?integrationId=40599y14juihe6ly}