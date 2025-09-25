Στον Γιώργο Λιάγκα «άνοιξε την καρδιά του» ο Γιάννης Αϊβάζης!

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος και παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, μίλησε για τη ζωή του και το πρόβλημα υγεία που αντιμετώπισε σε παιδική ηλικία, την σχέση του με την κόρη του, Ισμήνη, αλλά και για τον χωρισμό του με την Μαρία Κορινθίου, ύστερα από 18 χρόνια γάμου.

Όλα όσα είπε ο Γιάννης Αϊβάζης

Αρχικά λοιπόν, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Γιώργος Λιάγκας, υποδέχτηκε στο πλατό τον Γιάννη Αϊβάζη τον οποίο και ρώτησε για την ασθένεια με την οποία είχε διαγνωστεί σε ηλικία, μόλις 6 ετών.

Ο ηθοποιός λοιπόν, ανέφερε αρχικά: «Ήμουν 6 ετών. Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος στο αίμα. Πέρασαν… Τα θυμάμαι όλα, ήταν μια φάση της ζωής μου, που πραγματικά αν δεν είχα τους γονείς μου να με τρέξουν δεν θα τα είχα καταφέρει».

Συνέχισε μάλιστα τη διήγηση αναφερόμενος στη μάχη που έδωσε πριν από χρόνια: «Έμενα και ζούσα μέσα σε νοσοκομείο για πολύ καιρό, μπορεί και ένα χρόνο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή καρκίνου στην οποία κατέρρεε όλο το νευρολογικό σύστημα. Ήταν σαν να μην υπήρχαν κόκκαλα τότε. Ήμουν σε μια φάση τέτοια. Χρειάστηκε να φύγω στο Λονδίνο κάποια στιγμή, αλλά όλα καλά, τελείωσαν και προχωρήσαμε».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε στην κόρη του, Ισμήνη καθώς ρωτήθηκε για το πώς θα αντιδρούσε στην περίπτωση που ακολουθούσε κάποιον έρωτα στο εξωτερικό: «Θα στενοχωριόμουν, αλλά θα κοιτούσα να είμαι κοντά της. Έχω ευτυχήσει να έχω ένα παιδί, να το μεγαλώσω να του δώσω τις βάσεις και τα εφόδια». Ενώ για την σχέση που διατηρούν μετά τον χωρισμό ο ηθοποιός δήλωσε: «Ωραία διαδικασία δεν μπορεί να είναι. Σίγουρα υπάρχει μία μετάβαση, περίεργη. Μοναξιά δεν υπάρχει. Υπάρχει μοναχικότητα και μου κακοφαίνεται το γεγονός ότι μερικές μέρες δεν ξυπνάω και μιλάω με την Ισμήνη ή δεν λέμε καληνύχτα από κοντά».

«Η Ισμήνη μένει με την μαμά της και έρχεται σε εμένα. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Τα παιδιά και περισσότερο τα κορίτσια χρειάζονται τις μητέρες τους. Έχουν μεγαλύτερη κατανόηση στα παιδιά παρόλο που μεγαλώνοντας έρχονται πιο κοντά στον μπαμπά γιατί συμφωνούμε στα περισσότερα πράγματα, ενοχικά πολλές φορές. Την βλέπω όσο θα ήθελα και το καλοκαίρι ήμασταν 1,5 μήνα μαζί. Έχει αφοσιωθεί στα μαθήματά της τώρα. Οικονομικά θέλει να πάει. Ελλάδα θέλει, αλλά δεν θα αρνηθεί να φύγει και έξω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αϊβάζης για την κόρη του.

Αναφορικά μάλιστα με την προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός, ανέφερε πως αν ο ίδιος ήθελε να μοιραστεί κάτι, θα το έκανε: «Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν με όλο αυτό που γίνεται έξω, τι συμβαίνει στη δική μου ζωή. Είναι παράλογο. Όταν δίνουμε δικαιώματα σε γενικές γραμμές κάποιος μπορεί να ρωτήσει αλλά δεν αφορά κανέναν αν είμαι μόνος μου ή αν η Μαρία έχει συνεχίσει τη ζωή της. Αν θέλω να επικοινωνήσω κάτι, θα το πω εγώ. Στην παρούσα φάση της ζωής μου προσπαθώ να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου, με την καλή έννοια. Είμαι μόνος μου. Δεν έχω κάτι στη ζωή μου, άσχετα με το τι γράφεται που είναι απαράδεκτο για εμένα».

