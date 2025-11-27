Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά: Διασώστες αναζητούν εκατοντάδες αγνοούμενους αφού η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών εξαπλώθηκε γρήγορα στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στην περιοχή Tai Po.

Υπό έλεγχο βρίσκεται σύμφωνα με τις Αρχές η φονικότερη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία 63 χρόνια - που αφήνει πίσω τουλάχιστον 44 νεκρούς και περισσότερους από 270 αγνοούμενος.

Το πρωί της Πέμπτης η φωτιά έχει σβήσει σε τέσσερα από τα οκτώ κτήρια, με τους 800 πυροσβέστες να εξακολουθούν να μάχονται με τις φλόγες και τους διασωθέντες να επιστρέφουν στον τόπο της καταστροφής για να αντικρύσουν τον απόλυτο εφιάλτη.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής έχουν συλληφθεί - για την ώρα - ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία σε σχέση με εύφλεκτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων διχτυών και πλαστικών φύλλων, τα οποία μπορεί να επέτρεψαν στη φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα.

Καθώς ορισμένα από τα κτίρια στο Wang Fuk Court συνεχίζουν να καπνίζουν, υπό εξέταση τίθενται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνιση του συγκροτήματος κατοικιών, που τυλίχθηκε στις φλόγες την Τετάρτη.

Ανεξάρτητα από την αιτία της πυρκαγιάς, το κατάλληλο δίχτυ ασφαλείας στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων θα ήταν καθοριστικό για την αποτροπή της εξάπλωσης της φωτιάς, δήλωσε ο Τζέισον Πουν, πρόεδρος της κατασκευαστικής ΜΚΟ Chinat Monitor, στο πρακτορείο ειδήσεων Mandarin Initium Media. «Αντίθετα ένα χαμηλής ποιότητας δίχτυ θα μπορούσε να προκαλέσει ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς».

Στις σκαλωσιές βρίσκονται επίσης συχνά χαρτόνι, απορρίμματα και διαλυτικό, τα οποία, μαζί με τον ξηρό καιρό, θα μπορούσαν να επιταχύνουν την εξάπλωση της φωτιάς, είπε ο μηχανικός.

Νωρίτερα σήμερα, αξιωματούχοι της πυροσβεστικής σημείωσαν την «ασυνήθιστη» παρουσία «εξαιρετικά εύφλεκτων» φύλλων από φελιζόλ που κάλυπταν τα παράθυρα των πολυκατοικιών του Wang Fuk Court, ενώ οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για ικριώματα από μπαμπού.

Το συγκότημα κατοικιών βρισκόταν υπό ανακαίνιση για περισσότερο από έναν χρόνο. Στο πλαίσιο των εργασιών, τα παράθυρα πολλών διαμερισμάτων είχαν σφραγιστεί.

Οι κάτοικοι μερικές φορές έβρισκαν αποτσίγαρα κοντά στα παράθυρα, τα οποία υποψιάζονται ότι αφήνονται από τους εργάτες, ανέφερε 33χρονη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στο BBC.

«Ο κόσμος ρωτούσε συνεχώς τι θα συνέβαινε αν ξεσπούσε φωτιά. Όλοι ήταν πολύ ανήσυχοι γι’ αυτό», υποστήριξε. «Η καταστροφή μπορούσε να έχει αποτραπεί. Δεν ήταν ατύχημα. Πολλοί άνθρωποι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

