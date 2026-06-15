Η συμφωνία αφορά τα έργα Thorpe στο Staffordshire, ισχύος 61,9 MW, και Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2 MW, τα οποία προστίθενται στο ήδη ανακοινωμένο φωτοβολταϊκό πάρκο Maes Mawr στην Ουαλία, ισχύος 24,5 MW.

Η Metlen ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναλαμβάνοντας την κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 112,5 MW για λογαριασμό της Elgin, εταιρείας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ. Η συμφωνία αφορά τα έργα Thorpe στο Staffordshire, ισχύος 61,9 MW, και Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2 MW, τα οποία προστίθενται στο ήδη ανακοινωμένο φωτοβολταϊκό πάρκο Maes Mawr στην Ουαλία, ισχύος 24,5 MW.

Η Metlen θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις αρχικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, λειτουργώντας ως integrated developer. Με την ολοκλήρωσή τους, τα τρία φωτοβολταϊκά πάρκα εκτιμάται ότι θα παράγουν επαρκή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών περίπου 48.000 νοικοκυριών ετησίως, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 16.000 τόνους κάθε χρόνο.

Η νέα αυτή συνεργασία ενισχύει τη στρατηγική των δύο εταιρειών για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και τη στήριξη των στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου για καθαρή ενέργεια. Για τη Metlen, αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην περαιτέρω διεύρυνση της δραστηριότητάς της στη βρετανική αγορά, όπου δραστηριοποιείται για περισσότερο από μία δεκαετία στον τομέα των μεγάλων έργων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε φάση κατασκευής περίπου 90 έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2 GW φωτοβολταϊκών, περισσότερη από 1 GWh αποθήκευσης μέσω συστημάτων μπαταριών και υβριδικά έργα συνολικής ισχύος 137 MW με δυνατότητα αποθήκευσης 391 MWh. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το φωτοβολταϊκό πάρκο Cleve Hill στο Κεντ, ισχύος 373 MW, καθώς και το Longfield Solar Farm, ισχύος 400 MW, ένα από τα μεγαλύτερα αδειοδοτημένα έργα ηλιακής ενέργειας στη χώρα.