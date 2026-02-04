Ο όμιλος Emil Frey προχωρά σε σημαντική στρατηγική κίνηση στην Ελλάδα, αποκτώντας συμμετοχή στην P.J. Condellis S.A., ενισχύοντας τη θέση του στη χώρα και διασφαλίζοντας συνέχιση της ιστορικής πορείας και της τεχνογνωσίας της εταιρείας.

Ο Όμιλος Emil Frey, ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον καταξιωμένους ομίλους αυτοκίνησης στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αγορά προχωρώντας σε μία ακόμη στρατηγική επένδυση. Η συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή του στην P.J. Condellis S.A., μία εταιρεία με ιστορία από το 1958, η οποία έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη της αυτοκίνησης, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών στη χώρα. Η ολοκλήρωση της επένδυσης αναμένεται τον Απρίλιο του 2026, μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η P.J. Condellis S.A. έχει διακριθεί για πάνω από έξι δεκαετίες στον χώρο των Γεωργικών Μηχανημάτων, των Επαγγελματικών Οχημάτων, των Χωματουργικών και Βιομηχανικών Μηχανημάτων, καθώς και των Λιπαντικών. Με ισχυρό χαρτοφυλάκιο διεθνών brands και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, η εταιρεία έχει δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες σε ολόκληρη τη χώρα. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη δεν περιορίζεται σε μία απλή επιχειρηματική συμφωνία· πρόκειται για συνάντηση δύο ομίλων που μοιράζονται κοινή φιλοσοφία, οικογενειακές ρίζες και πελατοκεντρική προσέγγιση, με σεβασμό στους ανθρώπους και έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.

Η επένδυση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την P.J. Condellis S.A., διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ιστορικής της ταυτότητας, την διατήρηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και την σταθερότητα των μακροχρόνιων συνεργασιών της στην ελληνική αγορά. Όπως τόνισε ο Gerhard Schürmann, CEO του Emil Frey Group, «Μέσα από τη συνεργασία μας με την P.J. Condellis S.A. ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στο ανθρώπινο δυναμικό και στο επιχειρηματικό της πνεύμα. Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τις αξίες μας και τη δέσμευσή μας σε βιώσιμες, τεχνολογικά προηγμένες λύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών».

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διατήρηση της ηγετικής παρουσίας της οικογένειας Κοντέλλη στην εταιρεία, με τον Γιάννη Κοντέλλη να διατηρεί καθοριστικό ρόλο. Ο ίδιος δήλωσε ότι «Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει τη μακροχρόνια συνέχεια της P.J. Condellis S.A. και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για το μέλλον. Μαζί με τον Όμιλο Emil Frey μοιραζόμαστε κοινές αξίες, κοινή αντίληψη για την επιχειρηματική υπευθυνότητα και κοινό όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά».

Ο Γιάννης Καλλίγερος, επικεφαλής των εταιρειών του Emil Frey στην Ελλάδα, πρόσθεσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καλωσορίζουμε την P.J. Condellis S.A. στη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου Emil Frey. Η μακρά ιστορία της, οι άνθρωποί της και η βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τον Όμιλό μας. Ξεκινάμε μια κοινή διαδρομή με σεβασμό στο παρελθόν και ξεκάθαρη προσήλωση στο μέλλον».

Η επένδυση αυτή αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και δίνει σαφές σήμα για την ενίσχυση της παρουσίας των δύο ομίλων στους τομείς των μεταφορών, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών. Η κοινή πορεία τους αναμένεται να συνδυάσει τη σταθερότητα και την ιστορική γνώση της P.J. Condellis S.A. με την τεχνολογική υπεροχή και τη διεθνή εμπειρία του Emil Frey Group, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και αξία για πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενους.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί σημαντική αγορά για διεθνείς ομίλους και αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των συνεργασιών που βασίζονται σε κοινές αξίες, βιώσιμη ανάπτυξη και τεχνολογική καινοτομία.