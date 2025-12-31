Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

Ο ρωσικός στρατός επανέλαβε σήμερα τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία επετέθη με drones κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν και δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ένα μη επανδρωμένο ιπτάμενο αντικείμενο που έχει καταρριφθεί κατά τη διάρκεια της «επίθεσης», την οποία το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

{https://www.youtube.com/watch?v=EAawyyP5X6I}

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Κάλας: Αντιπερισπασμός οι ρωσικοί ισχυρισμοί

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στην Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», τονίζει και προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ: «Κανείς δεν πρέπει να δέχεται αβάσιμους ισχυρισμούς από τον επιτιθέμενο που έχει στοχεύσει αδιακρίτως τις υποδομές και τους αμάχους της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου».

{https://x.com/kajakallas/status/2006307430548774946?s=20}

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό της Ρωσίας

Χθες ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου πως η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κατοικίας του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, επισημαίνοντας πως θα ήθελε να συμβουλευθεί τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα.

«Δεν είναι σαφές εάν συνέβη πραγματικά», δήλωσε ο Γουίτακερ στην εκπομπή «Varney & Co.» του τηλεοπτικού δικτύου Fox Business σχετικά με τη φερόμενη ουκρανική επίθεση που το Κίεβο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

«Μου φαίνεται λίγο ανάρμοστο να είσαι τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία πραγματικά θέλει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, και μετά να κάνεις κάτι που θα θεωρούνταν απερίσκεπτο και ανώφελο», σχολίασε.