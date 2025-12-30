Η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, σημειώνει πηγή κοντά στον Μακρόν μετά τις ρωσικές κατηγορίες, για επίθεση σε κατοικία του Πούτιν.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση με 91 drones σε κατοικία του Βλάντιμιρ Πούτιν, παρά τους ισχυρισμούς του Λαβρόφ, ανέφερε στο Reuters πηγή κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι αφοσιωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό από μόνο του αποτελεί πράξη ανυπακοής στην ειρηνευτική ατζέντα του Προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε η πηγή.

«Όσον αφορά την επίθεση στο Βαλντάι, η διαπραγματευτική μας ομάδα συνδέθηκε με την αμερικανική ομάδα, εξέτασαν τις λεπτομέρειες και καταλαβαίνουμε ότι είναι ψεύτικη. Και, φυσικά, οι εταίροι μας μπορούν πάντα να επαληθεύσουν χάρη στις τεχνικές τους δυνατότητες ότι ήταν ψεύτικη», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με ανάλυση του Institute of the Study of War (ISW), το ρωσικό αντιπολιτευόμενο μέσο Sota δημοσίευσε μια έρευνα για την φερόμενη επίθεση στις 29 Δεκεμβρίου, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι του Valdai δεν άκουσαν τις αεράμυνες να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, που φέρεται να εέγινε η επίθεση, παρόλο που οι ρωσικές αεράμυνες θα έπρεπε να επιχειρήσουν για να καταρρίψουν έως και 91 ουκρανικά drones, όπως ανέφερε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Οι συνθήκες αυτής της φερόμενης επίθεσης δεν συμφωνούν με το πρότυπο των στοιχείων, που παρατηρούνται όταν οι ουκρανικές δυνάμεις διεξάγουν επιθέσεις στη Ρωσία. Οι επιβεβαιωμένες ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία συνήθως παράγουν στοιχεία παρατηρήσιμα σε ανοιχτές πηγές. Τέτοια στοιχεία περιλαμβάνουν πλάνα, συχνά γεωγραφικά εντοπισμένα, από επιχειρήσεις αεράμυνας, εκρήξεις, πυρκαγιές ή καπνό κοντά σε στοχευμένα αντικείμενα, δηλώσεις από τοπικές και περιφερειακές ρωσικές αρχές, που συνήθως υποβαθμίζουν τις επιτυχημένες ουκρανικές επιθέσεις ως «συντρίμμια» από καταρριφθέντα drones αλλά και αναφορές από τοπικές πηγές και ΜΜΕ για πυρκαγιές ή ζημιές.

Ανύπαρκτα στοιχεία

Το ISW δεν έχει εντοπίσει κανένα τέτοιο πλάνο ούτε τοπικές ή περιφερειακές αναφορές για ουκρανικές επιθέσεις κοντά στην κατοικία του Πούτιν που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Λαβρόφ. Ο ισχυρισμός του Λαβρόφ για κατάρριψη 91 (αρχικά 89 μετά) ουκρανικών drones πάνω από την περιφέρεια Νόβγκοροντ είναι επίσης ασυμβίβαστος με τον ισχυρισμό του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 47 ουκρανικά drones πάνω από την περιφέρεια τη νύχτα στις 28 προς 29 Δεκεμβρίου, υπονομεύοντας περαιτέρω τη ρωσική κατηγορία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν όντως στο παρελθόν πολλούς στρατιωτικούς στόχους στην περιφέρεια Νόβγκοροντ, και προσκόμισαν στοιχεία που το αποδείκνυαν. Το Κρεμλίνο δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό του ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν την κατοικία του Πούτιν στις 29 Δεκεμβρίου.

Μόνο με «θαύμα» μια τέτοια επίθεση

Το Sota ανέφερε ότι τα drones που εκτοξεύτηκαν από τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας θα έπρεπε να διασχίσουν τον αυστηρά προστατευόμενο ρωσικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εγκαταστάσεων των Στρατηγικών Δυνάμεων Πυραύλων, μονάδων αεράμυνας, στρατιωτικής αεροπορίας και άλλων στοιχείων που είτε θα βρίσκονταν υπό ισχυρή προστασία αεράμυνας είτε θα λειτουργούσαν τα ίδια ως η ρωσική ομπρέλα αεράμυνας. Το Sota κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να χτυπήσει την κατοικία του Πούτιν στο Valdai μόνο μέσω «θαύματος» ή σκόπιμης ρωσικής στρατιωτικής αμέλειας. Η ρωσική υπηρεσία του Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ανέφερε τον Αύγουστο του 2025 ότι η Ρωσία αύξησε τον αριθμό των συστημάτων αεράμυνας που υπερασπίζονται το Valdai από δύο σε 12 από το 2022 έως τον Αύγουστο του 2025.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε τη φερόμενη επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν στην περιφέρεια Νόβγκοροντ και προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον ισχυρισμό για να δικαιολογήσει τις επιθέσεις κατά της πόλης του Κιέβου και των ουκρανικών κυβερνητικών κτιρίων αλλά και για να σαμποτάρει την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στις συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ.

Αμφιβολίες

Παράλληλα, ακόμα και οι φιλοπόλεμοι Ρώσοι υπερεθνικιστές milbloggers αναγνωρίζουν δημόσια ότι οι ισχυρισμοί της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης είναι υπερβολικοί. Ένας milblogger που συνδέεται με το Κρεμλίνο αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του αρχηγού του στρατού Βαλέρι Γκερασίμοφ ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν διεξάγουν αντεπιθετικές επιχειρήσεις, πιθανώς αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες ουκρανικές αντεπιθέσεις που έχουν απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις από το μεγαλύτερο μέρος του Κουπιάνσκ.

Ο milblogger σημείωσε επίσης ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν τον ισχυρισμό των Γκερασίμοφ και Τεπλίνσκι ότι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν εντός του Orikhiv, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μόνο στις «νότιες προσεγγίσεις» της πόλης. Ο milblogger πρόσθεσε ότι τέτοιες συναντήσεις υψηλού προφίλ υπογραμμίζουν την πρόθεση του Κρεμλίνου να συνεχίσει τον πόλεμο αντί να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία που παγώνει την πρώτη γραμμή. Άλλοι Ρώσοι milblogger συνεχίζουν επίσης να αντικρούουν την απεικόνιση της κατάστασης στο Κουπιάνσκ από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, και ένας milblogger επέκρινε τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση ως «μάρτυρα ψεύδους».

Συνάντηση Ζελένκσι με « Συνασπισμό των Προθύμων »

Η συνάντηση του Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη Τρίτη 6 Ιανουαρίου στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί ενώ πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Παράλληλα, οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του «Συνασπισμού των Προθύμων» σχεδιάζουν να συναντηθούν στην Ουκρανία στις 3 Ιανουαρίου, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε πως «είμαι ευγνώμων στην ομάδα του Προέδρου Τραμπ για την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε όλα τα αποτελεσματικά σχήματα. Ο συνασπισμός με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία περιλαμβάνει περισσότερα από 30 έθνη, αν και δεν ήταν άμεσα σαφές ποια θα συμμετείχαν στις συναντήσεις».

