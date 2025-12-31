Ο Γιάννης Τσουκαλάς έγινε viral για τους λάθος λόγους: Πάλεψε για χρόνια για τον παγκόσμιο τίτλο, τον κέρδισε, αλλά κάποιοι προσπάθησαν να αμαυρώσουν τη νίκη του.

Για την άγρια επίθεση που δέθηκε στη Σερβία μίλησε την Τετάρτη ο Γιάννης Τσουκαλάς που αναδείχθηκε άξια νικητής στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος kickboxing.

Βίντεο που κατέγραψαν θεατές έδειξαν - λεπτό προς λεπτό - την εισβολή περίπου 50 Σέρβων φιλάθλων στο ρινγκ, καθώς και το ξύλο στον Έλληνα αθλητή.

Μάλιστα, ο αδελφός του αντιπάλου του, του Σέρβου αθλητή Βαχίτ Κιτσάρα, φαίνεται να τον χτυπά στο πρόσωπο, τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει.

«Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω και μου επιτέθηκαν. Δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα με τίποτα. Εκεί είναι που έχασαν την ψυχραιμία τους», δήλωσε σήμερα στο Mega.

«Ημουν επιβλητικός από την αρχή, έδειξα την ανωτερότητά μου πάνω στο ρινγκ. Σιγά σιγά αυτοί γίνονταν πιο θερμοί. Στον τρίτο γύρο που κατάφερα να τον ρίξω κάτω (τον Κιτσάρα), μπαίνει μέσα στο ρινγκ ο αδερφός του και με χτύπησε. Μπήκε και ο προπονητής μου που χάρηκε πάρα πολύ. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Είδα να έρχεται ένα μέρος της κερκίδας κατά πάνω μας και έκανα νόημα να με κατεβάσουν. Έσκυψα για να δείξω τον σεβασμό μου, που πάντα το κάνω πάντα είτε χάσω είτε κερδίσω», επεσήμανε.

«Δεν έκανα κάποια αντιαθλητική κίνηση σε βάρος του αντιπάλου μου, το αντίθετο μάλιστα. Η διαιτησία ευνοούσε τον αντίπαλο παίκτη, ήταν και μέσα στην έδρα του με το δικό του κοινό και τον είχαν και τοπικό ήρωα. Μόνο ευνοημένος δεν ήμουν…», δήλωσε, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα πάντα με τον Γιάννη Τσουκαλά, η άγρια επίθεση ήταν κάτι πρωτόγνωρο «ακόμα και στο δικό μας το άθλημα».

«Έγιναν όλα τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω καλά καλά, μετέπειτα κατάλαβα πόσο σοβαρό ήταν αυτό. Αμέσως έπεσα κάτω και με κλωτσούσαν, δεν ξέρω αν ήταν 20-30 ή 70 άτομα. Είπα από μέσα μου "υπομονή" μέχρι να τελειώσει, γιατί με την αδρεναλίνη δεν καταλαβαίνεις τόσο τον πόνο.

Όμως, όσο περνούσε η ώρα, αναρωτιόμουν αν θα σοβαρέψει το πράγμα. Πάντως διατήρησα την ψυχραιμία μου».

Όπως είπε ο Γιάννης Τσουκαλάς, έχουν γίνει πολλές συλλήψεις από τη σερβική αστυνομία ενώ οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία kickboxing.

«Τώρα προσπαθώ να ηρεμήσω. Αυτές τις μέρες προσπαθώ με τις σωστές κινήσεις και τους σωστούς ανθρώπους πώς πρέπει να κινηθώ αναφορικά με το νομικό κομμάτι» κατέληξε ο Έλληνας πρωταθλητής.