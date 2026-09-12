«Η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης» σχολιάζει.

Στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και στην κοστολόγησή του αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δηλώσεις του Φραγκίσκου Κουτεντάκη.

Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο Action24, διέψευσε ουσιαστικά την παρουσίαση που είχε γίνει σχετικά με το κόστος του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης ανέφερε τουλάχιστον τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ότι το ποσό των 7,5 δισ. ευρώ αφορά ετήσιες δαπάνες και όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη τα 7,5 δισ. ευρώ ως την κοστολόγηση του προγράμματος για την τετραετία, κάτι που, όπως υποστηρίζει, έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του κ. Κουτεντάκη.

Με βάση τον υπολογισμό που παραθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εφόσον οι δαπάνες των 7,5 δισ. ευρώ είναι ετήσιες, τότε σε ορίζοντα τετραετίας το ποσό ανέρχεται στα 30 δισ. ευρώ.

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Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι ακόμη και το ποσό των 30 δισ. ευρώ απέχει από αυτό που η κυβέρνηση θεωρεί ως την πραγματική κοστολόγηση του προγράμματος.

«Η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Μαρινάκη:

«Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως ''κοστολογημένο'' πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας».