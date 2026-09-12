Στο κρίσιμο πεδίο της στήριξης της μεσαίας τάξης, η ΕΛΑΣ αναδεικνύεται στην πιο αξιόπιστη πολιτική δύναμη με 21,3%, έναντι 20,8% της Νέας Δημοκρατίας.

Να αναδείξει την ΕΛΑΣ ως τον βασικό πυλώνα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και του κόσμου της εργασίας, θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας, αναδεικνύοντας τις προγραμματικές θέσεις που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη.

Όλα αυτά, σε αντιπαραβολή με την «κρυφή ατζέντα» που θεωρούν ότι έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επόμενη τετραετία, η οποία είναι η ολοκληρωτική επίθεση εναντίον των μισθωτών και την οποία θεωρούν ότι αποκάλυψε ο Παύλος Μαρινάκης, με τη δήλωση του για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας.

Θετικό «αποτύπωμα» στη μεσαία τάξη

Δεν χωράει αμφιβολία ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ήταν «κομμένο» και «ραμμένο» για τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Δηλαδή, για την κοινωνική ομάδα που θεωρεί ότι «αδίκησε» την περίοδο 2015-2019 και με την οποία επιχειρεί να «χτίσει» ξανά «γέφυρες» επικοινωνίας.

Όπως φάνηκε και από την πρώτη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε μετά την παρουσία του στη ΔΕΘ -εκείνη της GPO για το Star- από τα ποιοτικά στοιχεία γίνεται σαφές πως η πρόταση εξουσίας που παρουσίασε άφησε θετικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την ίδια έρευνα, ο βασικός στόχος που περιγράψαμε παραπάνω φαίνεται να επιτυγχάνεται, καθώς στο κρίσιμο πεδίο της στήριξης της μεσαίας τάξης, η ΕΛΑΣ αναδεικνύεται στην πιο αξιόπιστη πολιτική δύναμη με 21,3%, έναντι 20,8% της Νέας Δημοκρατίας.

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Άλλωστε, οι ενώσεις των μικρών και μεσαίων επαγγελματιών υποδέχθηκαν θετικά τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, σε αντίθεση με το πως αντιμετώπισαν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Επομένως, μετά από καιρό φαίνεται πως ο κ.Τσίπρας καταφέρνει να βρει σημείο επικοινωνίας με τη μεσαία τάξη και πλέον ο στόχος είναι αυτή να διευρυνθεί.

Το βλέμμα στους μισθωτούς

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο ότι ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ θα επιδιώξει να δείξει πως παραμένει και ο κατεξοχήν εκφραστής των λαϊκών στρωμάτων και του κόσμου της εργασίας, που βάλλεται διαρκώς από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρίως από την ακρίβεια.

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν συγκεκριμένες θεματικές εκδηλώσεις για τις θέσεις της Συμπαράταξης στα εργασιακά ζητήματα, με βασικό σημείο την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, τις οποίες κατάργησαν από κοινού ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με το δεύτερο μνημόνιο.

Η ενίσχυση της εργασίας αποτελεί βασική δέσμευση της ΕΛΑΣ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε προ ημερών στην παρουσίαση του προγράμματος ως στόχους κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ, έως το τέλος της τετραετίας.

Όχι από την «καλοσύνη» της κυβέρνησης. Οι αυξήσεις, όπως είπε, θα στηριχθούν στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων, ώστε ο εργαζόμενος να αποκτήσει δίκαιο μερίδιο από την ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικότητας.

«Κρυφή ατζέντα» Μητσοτάκη

Όλα αυτά, η ΕΛΑΣ θα προσπαθήσει να τα αντιπαραβάλει με αυτό που ονομάζει «κρυφή ατζέντα» Μητσοτάκη, την οποία και τα στελέχη της λένε ότι αποκάλυψε ο Παύλος Μαρινάκης, που είπε ότι θα πρέπει να περικοπεί το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες.

Όπως αναφέρουν από την Αμαλίας, είναι ξεκάθαρο πως ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μεταφέρει ποτέ «προσωπικές του απόψεις». Άρα, υποστηρίζουν ότι όλα αυτά έχουν συζητηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και αποτελούν τμήμα μιας ολομέτωπης επίθεσης που ετοιμάζει στα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Αν, βέβαια, καταφέρει να εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία…