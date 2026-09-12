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Απ’ όλα είχαν οι τρεις πρώτες αγωνιστικές της ελληνικής Super League. Από εκπλήξεις με απώλειες βαθμών για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, μέχρι την εξαιρετική πορεία του Παναιτωλικού, ο οποίος με «3 στα 3» μοιράζεται την πρώτη θέση της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο ομάδες, μάλιστα, κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο (Κυριακή 13/09, 21:30) στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, η οποία περιλαμβάνει ντέρμπι ευρωπαίων Ολυμπιακού – ΟΦΗ (Σάββατο 12/09, 19:00), στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρολεύκων, δοκιμασία της ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον εκ των ουραγών Αστέρα (13/09, 19:00) και, βεβαίως, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη (13/09, 21:00).

Η Interwetten… σκοράρει ελληνικά με απόδοση 14.97*, η οποία προκύπτει από παρολί με επιλογές από τα τέσσερα παιχνίδια που έχουν την τιμητική τους στην τέταρτη αγωνιστική, την προτελευταία πριν από την πρώτη (μεγάλη) διακοπή της σεζόν λόγω των εθνικών ομάδων.

Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Ολυμπιακός – ΟΦΗ, να σημειωθεί το πρώτο γκολ του Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ μέχρι το 29ο λεπτό, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ στο ΠΑΟΚ – Άρης και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός.

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Εκτός ελληνικών συνόρων, βεβαίως, την παράσταση κλέβει το ντέρμπι του Μάντσεστερ μεταξύ Γιουνάιτεντ και Σίτι (13/09, 18:30) ενώ το δικό τους, ξεχωριστό ενδιαφέρον, έχουν οι αναμετρήσεις Λάτσιο – Μίλαν (12/09, 19:00), Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου (Κυριακή 13/09, 18:30) και Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (13/09, 22:00).

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