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Το πρόγραμμα της League Phase του Europa League.

Το πρόγραμμα τους στην League Phase του Europa League έμαθαν το βράδυ του Σαββάτου 29/8 οι Ολυμπιακός και ΟΦΗ. Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Τετάρτη 16/9 την Γιαγκελόνια, ενώ ο ΟΦΗ την Πέμπτη 17/9 θα υποδεχθεί την Χοφενχάιμ στο Παγκρήτιο.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00)

2η αγωνιστική: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

3η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45)

4η αγωνιστική: Ρεν – Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)

7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase

1η αγωνιστική: ΟΦΗ – Χοφενχάιμ 17 Σεπτεμβρίου 19:45

2η αγωνιστική: Ρεν – ΟΦΗ 15 Οκτωβρίου 22:00

3η αγωνιστική: ΟΦΗ – Λεβερκούζεν 22 Οκτωβρίου 2026 19:45

4η αγωνιστική: Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 5 Νοεμβρίου 22:00

5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Αντερλεχτ 26 Νοεμβρίου 22:00

6η αγωνιστική: Μπενφίκα – ΟΦΗ 10 Δεκεμβρίου 22:00

7η αγωνιστική: Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ 21 Ιανουαρίου 19:45

8η αγωνιστική: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν 28 Ιανουαρίου 22:00

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Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της League Phase του Europa League