Θαρραλέος, ακούραστος και εκνευρισμένος με την εξουσία. Αυτός ήταν ο Λουκάνικος.

Σήμερα, 26/8 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου και οι απανταχού… μπαμπάδες και… μαμάδες έχουμε έναν ακόμη λόγο να καμαρώνουμε για τους καλύτερούς μας φίλους.

Ποιος όμως μπορεί να ξεχάσει τον Λουκάνικο; Τον σκύλο μορφή σε κάθε πορεία της Αθήνας. Τον σκύλο αγωνιστή δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, συνταξιούχο και καταπιεσμένο νέο. Τον σκύλο που δεν φοβήθηκε όταν του έριχναν δακρυγόνα, αλλά και όταν κάποιοι τον έσπρωχναν να απομακρυνθεί από τα μεγάλα συλλαλητήρια.

Ο Λουκάνικος είχε διαλέξει στρατόπεδο. Ήταν αγωνιστής και δίπλα στον λαό. Δίπλα με όσους ένιωθε ζεστασιά.

Ο Λουκάνικος, ο «Σκύλος Επαναστάτης» πέθανε τον Οκτώβριο του 2014 και είχε γίνει πρώτη είδηση στο BBC, το CNN και το AlJazeera, ενώ το TIME τον είχε αναδείξει στις 100 προσωπικότητες για το 2011.

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Είχε επίσης γίνει και τραγούδι

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Ας τον θυμηθούμε μέσα από τις φωτογραφίες του (Eurokinissi)