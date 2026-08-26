Ερωτήματα προκύπτουν μετά τη φωτιά στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας για την πρόσβαση και την ασφάλεια του χώρου.

Η φωτιά στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας την Τρίτη 25 Αυγούστου προκαλεί ερωτήματα για την ασφάλεια αλλά και την πρόσβαση στον χώρο.

Πληροφορίες του Dnews, επιβεβαίωσαν από χθες ότι η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η φωτιά χρησιμοποιείται από τον ναύσταθμο ως χωματερή για μπαταρίες, υλικά, φιαλίδια κλ.π. Λίγο αργότερα η Πυροσβεστική το επιβεβαίωσε.

Ωστόσο τα πλάνα που ήρθαν στο φως από το Salamina Pulse προκαλούν ερωτήματα. Η φωτιά της Τρίτης απείλησε όχι μόνο τον ίδιο τον Ναύσταθμο αλλά και τις γύρω κατοικημένες περιοχές.

Πηγές του ΓΕΝ, αργά το βράδυ αρκέστηκαν να αναφέρουν πως από τη φωτιά ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού ναυτικού ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Διευκρίνισαν επίσης πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

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Εικόνες ντροπής

Ωστόσο, στα νέα πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν πως ο Ναύσταθμος μάλλον είναι προσβάσιμος από παντού και έχει μηδέν μέτρα ασφαλείας.

Τα πλάνα του Salamina Pulse δείχνουν τον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά της Τρίτης, στην πίσω αυλή του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, εκεί όπου η διοίκηση από ό,τι φαίνεται έχει μετατρέψει σε αυτοσχέδια «χωματερή» για παλιό εξοπλισμό, αντί να μεταφέρονται τα υλικά στην ανακύκλωση.

Το σημείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή είναι ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο μέσα στα όρια του Ναυστάθμου.

Η ίδια πηγή επικρίνει και τον ίδιο τον δήμαρχο της Σαλαμίνας, ο οποίος κατά το Salamina Pulse «επιχείρησε να περάσει στην κοινή γνώμη την εικόνα ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε αποκλειστικά εντός των ορίων του Ναυστάθμου αν και γνώριζε, όπως όλα δείχνουν, ότι σε απόσταση αναπνοής από το σημείο της πυρκαγιάς βρίσκεται χωματερή με εκατοντάδες τόνους οικιακών αντικειμένων, τα οποία περιμένουν εδώ και πολύ καιρό κάποιον να αναλάβει την διαχείρισή τους».

Η φωτιά στον ναύσταθμο Σαλαμίνας

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:40 της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες λίγο αργότερα περιόρισαν τη φωτιά.

Ωστόσο, η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό, καθώς στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά υπήρχαν υλικά που καίγονταν.

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Αργότερα η πυροσβεστική διευκρίνισε πως οι αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, δεν προέρχονται από στρατιωτικό υλικό.

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Για την φωτιά εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι). «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) της Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» ανέφερε το μήνυμα, όμως από ό,τι έγινε γνωστό αργότερα δεν χρειάστηκε να εκκενωθούν οι περιοχές.

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