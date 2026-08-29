Ισοδυναμεί με το ένα δέκατο της οικονομίας του Νεπάλ.

Το Νεπάλ ενδέχεται να χρειαστεί από 4 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες αυτής της εβδομάδας, δήλωσε στο Reuters το Σάββατο ο Υπουργός Οικονομικών Σουάρνιμ Βάγκλε — ένα ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το ένα δέκατο της οικονομίας της χώρας.

«Η αρχική εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται απλώς για μια εκτίμηση», δήλωσε ο Βάγκλε. «Θα απαιτηθούν πολύ λιγότερα από όσα χρειαστήκαμε για τον σεισμό του 2015. Οι ζημιές και οι απώλειες βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση».

Η κατάρρευση ενός παγετώνα την Τετάρτη προκάλεσε έναν σαρωτικό χείμαρρο από βράχους, πάγο, λάσπη και φερτά υλικά μέσα από τα ορεινά ποτάμια συστήματα των Ιμαλαΐων, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 600 ανθρώπους στο Νεπάλ και το Θιβέτ της Κίνας, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η πλημμύρα ισοπέδωσε κωμοπόλεις στη συνοριακή περιοχή, παρέσυρε γέφυρες και δρόμους και προκάλεσε ζημιές σε σημαντικούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Ο Βάγκλε δεν επεκτάθηκε στο γιατί το κόστος ανασυγκρότησης αναμένεται να είναι μικρότερο από τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών το 2015 — τη χειρότερη καταγραφή καταστροφής στο Νεπάλ, που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 9.000 ανθρώπους, κατέστρεψε πάνω από μισό εκατομμύριο σπίτια και προκάλεσε απώλειες που εκτιμήθηκαν στο ένα τρίτο περίπου της οικονομίας του Νεπάλ.

Ωστόσο, οι πλημμύρες της Τετάρτης αποτελούν βαρύ πλήγμα για μια οικονομία που εξαρτάται από τα εμβάσματα, τον τουρισμό και την υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς προκλήθηκαν ζημιές σε έργα παραγωγής ενέργειας που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 12% της εθνικής δυναμικότητας παραγωγής.