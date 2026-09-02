Σαν σήμερα το 2014, έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Βαρδής. Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του, Γιάννη.

Μία τρυφερή και άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Γιάννης Βαρδής στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media με αφορμή τη θλιβερή επέτειο για τα 12 χρόνια από το θάνατο του πατέρα του, Αντώνη.

Ο Αντώνης Βαρδής ήταν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πενταγράμμου. Υπήρξε στιχουργός, συνθέτης, ερμηνευτής και κιθαρίστας, με το έργο του να παραμένει «ζωντανό» μέχρι και σήμερα.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, αφήνοντας το δικό του, ισχυρό, αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και το τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, ενώ συνέθεσε τραγούδια που ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες.

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, ο γιος του Γιάννης Βαρδής, προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

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Μέσω αυτής, θέλησε να εκφράσει μερικά από τα συναισθήματά του για την απώλεια του πατέρα του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο πόνος της απώλειας δεν περνάει ποτέ.

Ο ίδιος, χρησιμοποίησε φωτογραφίες του πατέρα του και σε μία από αυτές πρόσθεσε:

«Μικραίνει ο πόνος, αλλά δεν φεύγει ποτέ. Σαν σήμερα αποφάσισες να φύγεις. Τεράστιο το συναισθηματικό αλλά και το μουσικό κενό σου. 2/9/14».