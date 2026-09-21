Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με έναν 76χρονο άνδρα και την 21χρονη σύντροφό του.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (20/09) σε παραθαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από έντονο καβγά.

Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με έναν 76χρονο άνδρα και την 21χρονη σύντροφό του, ενώ παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο καβγάς για την ξαπλώστρα

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 10 το πρωί, όταν οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, που βασίζονται σε μαρτυρίες, ο 82χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που ξεκίνησε τον καβγά, χειροδικώντας σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης, η οποία βρισκόταν μαζί του στην παραλία. Στη συνέχεια, οι δύο φέρεται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος κατέρρευσε.

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Ο 76χρονος συνελήφθη για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η 21χρονη αρχικά αφέθηκε ελεύθερη. Ωστόσο, στη συνέχεια συνελήφθη εκ νέου και αναμένεται να κατηγορηθεί για συνέργεια.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τις στιγμές της συμπλοκής.

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«Γύρω στις 9 και τόσο ακούσαμε ουρλιαχτά. Τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε μια γυναίκα και δύο άντρες να τσακώνονται, να γίνεται χαμός. Έπεσαν καμία δεκαριά άτομα να τους χωρίσουν αλλά ήταν τέτοια η ένταση που δεν γινόταν», ανέφερε.

Έτερος αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είχε φτάσει στην Ακτή Βουλιαγμένης περίπου στις 8:30 το πρωί, ανέφερε πως λίγο πριν από τις 10 άκουσε μαζί με άλλους λουόμενους «ουρλιαχτά και φωνές» και έσπευσε στο σημείο.

«Τρέξαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή, μία νεαρή κυρία, έναν κύριο κι έναν άλλον κύριο να διαπληκτίζονται», περιέγραψε.

Όπως ανέφερε, η ένταση είχε ξεκινήσει από τη διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα. Ο 82χρονος φέρεται να υποστήριζε ότι είχε κρατήσει τις συγκεκριμένες θέσεις νωρίτερα και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν.

Ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι όταν έφτασε στο σημείο, ο 82χρονος είχε ήδη χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχε έρθει πολύς κόσμος. Μετά τις 10-11 βούλιαξε η πλαζ. Ήταν άδεια ακόμα, υπήρχαν ξαπλώστρες», ανέφερε.

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«Είμαι ναύαρχος»

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 82χρονος φώναζε προς τη νεαρή γυναίκα και επικαλούνταν την ιδιότητά του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ναύαρχος» και ζητώντας σεβασμό.

Η 21χρονη φέρεται να αντέδρασε έντονα μετά το χτύπημα, ενώ στη συνέχεια παρενέβη και ο 76χρονος. Ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι ο 76χρονος δεν χτύπησε τον 82χρονο, αλλά τον απώθησε και προσπάθησε να απομακρύνει τη σύντροφό του.

Λίγο αργότερα, ο 82χρονος κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος.

Εργαζόμενοι της Ακτής Βουλιαγμένης κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν νοσηλεύτρια, γιατρός και ναυαγοσώστης, οι οποίοι ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

«Του κάνανε μαλάξεις μέχρι κάποια στιγμή που δεν ανέπνεε ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος άρχισε και πάλι να αναπνέει, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα, ενημερώθηκε ότι ο 82χρονος δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Τι υποστηρίζει ο 76χρονος

Μιλώντας στο Star, ο 76χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

«Πήγαμε να πάρουμε μαζί με την κοπέλα δύο ξαπλώστρες που τις είχε ντάνες (…), και όπως πήγαμε να τις πάρουμε φωνάζει “άσε την ξαπλώστρα εδώ”, “δεν την αφήνω” φώναζε η κοπέλα, την έβρισε, βρίστηκαν και κοπανάει μία μπουνιά στο πρόσωπο της κοπέλας και όπως προχωράμε γυρίζει στο πίσω μέρος και χτυπάει κι εμένα. Του λέω βρε (…) άντρα, χτυπάς γυναίκες ρε ξεφτιλισμένε του λέω. Αυτός χτύπησε εμένα», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkcd9f1ant5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυτόπτης μάρτυρας και φίλος του 76χρονου υποστήριξε για το περιστατικό «Ίσως αυτός (ο 82χρονος) να περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός για τις ξαπλώστρες, τον χτύπησε τον φίλο μου, έχει τραύματα, η κοπέλα έχει τραύματα, είναι πρησμένο το πρόσωπό της».

Για τον θάνατο του συζύγου της μίλησε και η σύζυγος του 82χρονου, η οποία ανέφερε «Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία, σε μια πλαζ άδεια, που μπορούσες να κάτσεις σε 150 καθίσματα».