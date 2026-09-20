«Η 21χρονη είναι ΑμεΑ και έπαθε σοκ από την επίθεση»

Στα όσα συνέβησαν στην Πλαζ της Βουλιαγμένης το πρωί της Κυριακής 20/9 και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 82χρονου, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο 76χρονος που ενεπλάκη στο άγριο επεισόδιο και πλέον κρατείται στο Α.Τ. Βούλας. Όπως τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA «δεν τον σκότωσα εγώ, εκείνος μας επιτέθηκε πρώτος».

«Το πώς έγινε... Κακιά στιγμή, κακιά η ώρα που λένε. Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι ξαπλώστρες, άλλες και με πράγματα επάνω χωρίς να είναι. Δύο άτομα ήταν αυτός και η γυναίκα του. Και πήγα να πάρω ξαπλώστρες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός “Άσε τες κάτω μωρή κ...” και σηκώνεται και την χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν.

Και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά. “Βρε άναδρε, χτυπάς τις γυναίκες;” του λέω. Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα κοπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά που σηκώθηκα, δεν θυμάμαι τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς δεν ξέρω...» ανέφερε.

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Βουλιαγμένη: «0 76χρονος είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος μαζί με μια 21χρονη προσήχθησαν από την Αστυνομία για τον θάνατο του 82χρονου, του είπε πως δεν ακούμπησε το θύμα. «Ο φίλος μου πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε» ανέφερε ο φίλος του 76χρονου.

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«Έγινε χαμός. Της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει. Ακούστηκαν ως την άλλη πλευρά. Είδαμε έναν άνδρα να χτυπάει έναν άλλο άνδρα. Μια γυναίκα να χτυπάει τον άνδρα αυτόν και στη συνέχεια να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Τον χτύπησε λέει για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα» ανέφερε από την πλευρά του ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlk4xv3on20h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Βουλιαγμένη: Το χρονικό της τραγωδίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, λίγο πριν τις 10:00, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ένας 76χρονος μαζί με μία 21χρονη είχαν αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Μάλιστα η νεαρή κοπέλα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο ιατρείο της παραλίας.

Ο 76χρονος φαίνεται να επέστρεψε στο σημείο, με τις δυο πλευρές να πιάνονται στα χέρια. Από το επεισόδιο φέρεται να υπέστη ανακοπή ο 82χρονος, ο οποίος παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή χρησιμοποιώντας μάλιστα και απινιδωτή, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και κατέληξε.

Στη συνέχεια, τόσο ο 76χρονος όσο και η 21χρονη προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπως και ένας 45χρονος ο οποίος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας στην Ακτή Βουλιαγμένης. Αναμένεται οι δυο πρώτοι να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, αφότου συνταχθεί δικογραφία για ανθρωποκτονία.