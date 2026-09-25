Τα κινεζικά Μέσα ανέφεραν χθες πως ο Σι δήλωσε στον Τραμπ, ότι η Κίνα υποστηρίζει την επιστροφή των ΗΠΑ και του Ιράν στη συμφωνία του Ιουνίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε on camera – αφού επέτρεψε σήμερα στα τηλεοπτικά δίκτυα να καλύψουν την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσινγκτον – ότι μίλησαν για το Ιράν.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά την επίσκεψη των προέδρων με τις συζύγους τους στα Εθνικά Αρχεία, για το αν συζήτησαν με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε φειδωλά «Συζητήσαμε. Νομίζω ότι όλα θα πάμε καλά».

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Χθες σε όποιες, περιορισμένες πληροφορίες είχαν διαρρεύσει για τις διμερείς συνομιλίες τους στον Λευκό Οίκο, έγινε γνωστό από το κινεζικό πρακτορείο, ότι ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στη συμφωνία των 14 σημείων με τις ΗΠΑ.

Τα κινεζικά Μέσα ανέφεραν πως ο Σι δήλωσε στον Τραμπ, ότι η Κίνα υποστηρίζει την επιστροφή των ΗΠΑ και του Ιράν στη συμφωνία του Ιουνίου, η οποία αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

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Η συμφωνία του Ιουνίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την οποία μίλησε νωρίτερα ο Σι στον Τραμπ αφορούσε στον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η συμφωνία αφορούσε σε 14 σημεία, ανάμεσά τους και τι θα συμβεί με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μέχρι την οριστική συμφωνία. Η συμφωνία του Ιουνίου επέκτεινε την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο για ακόμα 60 μέρες, και συμπεριλάμβανε και τον Λίβανο, ώστε να επιτρέψει και στις δύο πλευρές να επιτύχουν οριστική ανακωχή.

Ωστόσο η συμφωνία παραβιάστηκε εβδομάδες μετά την υπογραφή της. Ο Τραμπ είπε «τέλος» στις 7 Ιουλίου και το ιρανικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «αναβολή» μία εβδομάδα αργότερα.