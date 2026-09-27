Λάσπες και φερτά υλικά στο οδόστρωμα.

Πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί τόσο στην Κεντρική όσο και στη Βόρεια Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας το βράδυ του Σαββάτου, με τον μεγάλο όγκο νερού να προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο δήμαρχος Διρφύων–Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας, καθώς η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Να σημειώσουμε ότι ο δήμαρχος βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες στους δρόμους μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής Προστασίας κ. Πνευματικό, τους αντιδημάρχους του και τον ειδικό σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Μπάμπη Τσώκο κάνοντας περιπολίες.

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Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων. Ο τεράστιος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους, ενώ πλημμύρισαν αυλές και νερά εισχώρησαν σε ορισμένα σπίτια.

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Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε καλλιέργειες της περιοχής. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο Τριάδας–Ψαχνών. Σε σημεία του οδοστρώματος έχουν μεταφερθεί από τα ορμητικά νερά μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και μεγάλες πέτρες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία.

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Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή, καθώς η κατάσταση του δρόμου ενδέχεται να μεταβάλλεται όσο συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα.