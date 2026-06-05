Πριν ξεκινήσετε το μπάνιο σας, δείτε εάν η παραλία που έχετε σκοπό να επισκεφθείτε έχει μωβ μέδουσες.

Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, αυξάνονται οι αναφορές για την παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους.

Αν και το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, η συχνή εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας έχει θέσει σε επιφυλακή την επιστημονική κοινότητα.

Σε ποιες περιοχές εντοπίζεται αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταγραφές, αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασητικός, ο Ευβοϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος.

Η παρακολούθηση γίνεται καθημερινά μέσω του προγράμματος «Jellyfish of Greece» στην πλατφόρμα iNaturalist, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες καταγραφές πριν επισκεφθούν κάποια παραλία, συμβάλλοντας παράλληλα και οι ίδιοι στη συλλογή δεδομένων.

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pexels/fei wang

Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πραγματοποιούν έναν σύντομο οπτικό έλεγχο της ακτής πριν μπουν στη θάλασσα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μέδουσες κοντά στην παραλία, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το κολύμπι.

Παράλληλα, χρήσιμο θεωρείται να προμηθευτείτε ένα βασικό κιτ αντιμετώπισης τσιμπήματος, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει πλαστική κάρτα, μαγειρική σόδα, πλαστικό ποτήρι, αντιισταμινικό φάρμακο, κορτιζονούχα κρέμα και παγοκύστη ή άλλο ψυχρό επίθεμα.

Σε περίπτωση επαφής με μωβ μέδουσα, το σημείο του τσιμπήματος πρέπει να ξεπλυθεί προσεκτικά με θαλασσινό νερό χωρίς τρίψιμο, καθώς το γλυκό νερό μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Στη συνέχεια, μπορεί να εφαρμοστεί μείγμα μαγειρικής σόδας και θαλασσινού νερού, ενώ τα υπολείμματα απομακρύνονται απαλά με μια πλαστική κάρτα και όχι με γυμνά χέρια. Για την ανακούφιση από τον πόνο και το πρήξιμο, συνιστάται η εφαρμογή κρύου επιθέματος για λίγα λεπτά.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης οτι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται γλυκό νερό ή ξύδι στο σημείο του τσιμπήματος, ούτε να γίνεται τρίψιμο με πετσέτα, άμμο ή τα χέρια. Επιπλέον, οι μέδουσες δεν πρέπει να απομακρύνονται από τη θάλασσα και να αφήνονται στην ακτή, καθώς ακόμη και νεκρές μπορούν να προκαλέσουν τσίμπημα σε ανυποψίαστους λουόμενους.