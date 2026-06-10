Η υπηρεσία γιορτάζει τα πέμπτα γενέθλιά της με διήμερο προσφορών στις 9 & 10 Ιουνίου, διαθέτοντας στα νέα μέλη κουπόνι 15€ για την επόμενη αγορά τους.

Το Skroutz Plus, η συνδρομητική υπηρεσία του δημοφιλέστερου marketplace στην Ελλάδα, συμπληρώνει πέντε χρόνια λειτουργίας και το «φωνάζει»: «Μη Σκας, 5 χρόνια Skroutz Plus». Από το λανσάρισμά του το 2021 μέχρι σήμερα, το Skroutz Plus έχει απλοποιήσει τις online αγορές, προσφέροντας στους καταναλωτές ευκολία, ταχύτητα και τη δυνατότητα να κερδίζουν καθημερινά μέσα από τα αποκλειστικά προνόμια που προσφέρει (Priority Παράδοση, Deals, Coupons, Coins, δωρεάν μεταφορικά). Με αφορμή τα πέμπτα γενέθλια, στις 9 και 10 Ιουνίου, οι Plus συνδρομητές θα επωφεληθούν από αποκλειστικές προσφορές, άτοκες δόσεις και έως 20% επιστροφή σε Coins. Παράλληλα, όσοι εγγραφούν με ετήσια συνδρομή για πρώτη φορά, θα την αποκτήσουν με προνομιακό κόστος 15€ για 1 χρόνο, κερδίζοντας άμεσα όλα τα προνόμια του διημέρου και επιπλέον κουπόνι αξίας 15€ για την επόμενη αγορά τους.

Το Skroutz Plus μετρά ήδη 260 χιλ. ενεργά μέλη, σημειώνοντας 21% αύξηση σε σύγκριση με τα 215 χιλ. μέλη της προηγούμενης χρονιάς*. Η σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτυπώνεται και στις αγοραστικές τους συνήθειες, με το μέσο καλάθι των Plus χρηστών να καταγράφει αύξηση 12% από το 2021 μέχρι τον Μάιο του 2026.

Οι αγοραστικές συνήθειες και η γεωγραφία του Skroutz Plus

Οι Plus συνδρομητές δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση σε προϊόντα καθημερινής φροντίδας και αναλώσιμα, με το Top 5 των κατηγοριών να διαμορφώνεται από Ειδικά συμπληρώματα διατροφής, Κρέμες προσώπου, Σαμπουάν, Πάνες μωρού και Αντηλιακά. Παράλληλα, η ευελιξία στην παράδοση αποτελεί βασικό κριτήριο, με το 63% των χρηστών να επιλέγει πλέον την παράδοση σε Skroutz Point.

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Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή, οι νομοί με τις περισσότερες Plus παραγγελίες για το 2026 είναι οι νομοί Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Δωδεκανήσου, Αχαΐας, Χανίων, Λαρίσης και Μαγνησίας. Παράλληλα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε νέους Plus χρήστες σε σχέση με το 2025, μετά τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, σημείωσαν οι νομοί Κορινθίας (27%), Βοιωτίας (24%), Φωκίδας (23%), Λαρίσης (23%) και Άρτας (22%)-εκεί όπου το όφελος των δωρεάν μεταφορικών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, για τους καταναλωτές της περιφέρειας.

Plus μέλη: ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης για τα συνεργαζόμενα καταστήματα

Το Skroutz Plus αποτελεί ταυτόχρονα ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης για τα συνεργαζόμενα καταστήματα, καθώς το 44% του τζίρου στο Skroutz Marketplace προέρχεται από Plus μέλη. Η υπηρεσία ενισχύει σημαντικά την αφοσίωση των καταναλωτών, με το 9% των Plus χρηστών να επιστρέφει και να αγοράζει ξανά από τον ίδιο έμπορο, σε σύγκριση με μόλις το 4% των μη συνδρομητών**. Η τάση αυτή για επαναλαμβανόμενες αγορές από το ίδιο κατάστημα είναι ακόμα πιο έντονη σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα Είδη κατοικιδίων με ποσοστό 28,5%, τα Καλλυντικά με 27% και τα Προϊόντα υγείας & ομορφιάς με 23%.

*Τα δεδομένα αφορούν στη σύγκριση των διαστημάτων Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 με το αντίστοιχο του 2026

**Το δεδομένο αφορά καταναλωτές που έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2 αγορές στον ίδιο έμπορο για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026.