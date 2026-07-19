Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την πυρκαγιά και γιατί η φωτιά εξελίχθηκε τόσο γρήγορα, εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Στους 34 ανήλθε ο αριθμός των θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε πολυσύχναστο μπαρ-εστιατόριο στην Μπανγκόκ, μετά τον θάνατο μιας 20χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα.

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο Rong Beer Na Lat Phrao, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές κατάστημα διασκέδασης στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, όπου εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν ζωντανή μουσική εκδήλωση με δεκάδες θαμώνες να βρίσκονται στον χώρο.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η νεαρή γυναίκα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της, αυξάνοντας τον τραγικό απολογισμό της καταστροφής στους 34 νεκρούς. Παράλληλα, αρκετοί ακόμη τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με ορισμένους να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Τα πρώτα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων δείχνουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων δεν έχασε τη ζωή της από τις φλόγες, αλλά από την εισπνοή τοξικών αερίων, κυρίως μονοξειδίου του άνθρακα και υδροκυανικού οξέος, που δημιουργήθηκαν από τον πυκνό καπνό στο εσωτερικό του καταστήματος. Άλλοι θαμώνες υπέστησαν εκτεταμένα εγκαύματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την πυρκαγιά και γιατί η φωτιά εξελίχθηκε τόσο γρήγορα, εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις συνθήκες ασφαλείας του καταστήματος, καθώς αρκετές σοροί εντοπίστηκαν κοντά στις τουαλέτες, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι πολλοί προσπάθησαν να βρουν διέξοδο χωρίς να τα καταφέρουν.

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Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται επίσης οι έξοδοι κινδύνου του κτιρίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν αν ήταν προσβάσιμες τη στιγμή της πυρκαγιάς ή εάν υπήρχαν εμπόδια που δυσχέραναν την εκκένωση του χώρου, στοιχείο που θα μπορούσε να εξηγήσει τον τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων.