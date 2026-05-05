Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημερινή μέρα για τη Βουλή, καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθυνθεί και πάλι, μετά από 27 χρόνια, στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο ελληνικό κοινοβούλιο ήταν το 1999.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το «παρών» θα δώσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η σημερινή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον κ. Βαρθολομαίο το Χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Συνάντηση με Ιερώνυμο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή, είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τον κ. Ιερώνυμο και στη συνέχεια βέβαια ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Πατριάρχη από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, που του απένειμε και τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του στον Οικουμενικό Θρόνο, ανέλαβε αρκετές δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Διοργάνωσε αρκετά συνέδρια, συμπόσια, μάλιστα είχε υπογράψει και ειδική διακήρυξη μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο για θέματα που αφορούν την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Τέλος, φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κ. Βαρθολομαίου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής.