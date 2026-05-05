Στα αβαθή, σε βραχώδη ακτή της Γαύδου προσάραξε ένα από τα ιστιοφόρα του στολισκού για τη Γάζα που έμεινε ακυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα μετά την επιχείρηση νότια της Κρήτης την περασμένη Πέμπτη.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ΕΡΤnews, ιστιοφόρο με την ονομασία «Trinidad» προσάραξε και έχει πάρει κλίσημ περίπου μισό μίλι από τον Κόρφο προς την Τρυπητή.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έκαναν αυτοψία στο σημείο και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα μεταβούν εκ νέου στη θαλάσσια περιοχή προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκτησης του σκάφους, κάτι όμως που θεωρείται πολύ δύσκολο λόγω του σημείου που έχει προσαράξει.

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων έχει βγει οδηγία προς ναυτιλλομένους σχετικά με τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια της ναυσιπλοΐας, λόγω των σκαφών του στολισκού για τη Γάζα που έχουν μείνει χωρίς πληρώματα και πλέουν ακυβέρνητα ανοιχτά της Κρήτης.

Πηγή: ΕΡΤ