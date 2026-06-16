Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει την αναβάθμιση περίπου 2.000 σχολικών μονάδων έως το 2029.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς μέσα στην εβδομάδα ξεκινούν εργασίες αναβάθμισης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών, με στόχο τη δημιουργία πιο σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών σχολικών μονάδων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η εκπόνηση μελετών για ακόμη 450 σχολεία, τα οποία θα ενταχθούν στην επόμενη φάση του προγράμματος. Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει την αναβάθμιση περίπου 2.000 σχολικών μονάδων έως το 2029.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού, όπως ανακατασκευή χώρων υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές στεγών, στεγανοποιήσεις και βελτιώσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Στόχος είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να μην επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

«Η παιδεία δεν είναι μόνο τα προγράμματα σπουδών και οι μεταρρυθμίσεις. Είναι και οι αίθουσες διδασκαλίας, οι αυλές και οι χώροι όπου τα παιδιά μαθαίνουν και δημιουργούν. Θέλουμε να ενισχύσουμε έμπρακτα το δημόσιο σχολείο και να προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες», τόνισε η υπουργός.

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