«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό αποτελούν καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα, φθάνοντας σε ιστορικό χαμηλό.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Μόνο με αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση».