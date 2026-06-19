Κοινό μέτωπο για ένα σύγχρονο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

Μια Αθήνα πιο φιλική στους ποδηλάτες, πιο ασφαλής για τις καθημερινές μετακινήσεις και με περισσότερο χώρο για τους ανθρώπους βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, υπό την Αντιδήμαρχο Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας κ. Μάρω Ευαγγελίδου, για την παρουσίαση της μελέτης του Τοπικού Δικτύου Ποδηλατοδρόμων της Αθήνας, με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ποδηλατικών οργανώσεων, υπηρεσιών του Δήμου και άλλων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν η ανάγκη για διαρκή συνεργασία και συντονισμό, ώστε η ανάπτυξη του ποδηλατικού δικτύου να αποτελέσει μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν τα εξής θέματα:

• Ανάπτυξη κουλτούρας βιώσιμης κινητικότητας: Η υλοποίηση μιας ευρείας και στοχευμένης καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, είναι απαραίτητη. Στόχος η σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο καθώς και η ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου, των ήπιων μορφών μετακίνησης και της δημόσιας συγκοινωνίας.

• Ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος σχεδιασμός: Η μελέτη βασίζεται σε ρεαλιστικές, ώριμες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και να παράξουν ουσιαστικά αποτελέσματα για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι πάντα θα υπάρχουν αντιρρήσεις στις αλλαγές που μας «ξεβολεύουν».

• Ανακατανομή του δημόσιου χώρου και κοινωνική αποδοχή: Η ανακατανομή του οδικού χώρου και η ενδεχόμενη αναδιοργάνωση των θέσεων στάθμευσης αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για την υλοποίηση παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας, καθώς απαιτούν προσεκτική διαχείριση και προσπάθειες κατάκτησης κοινωνικής συναίνεσης και κλίματος συνεργασίας, κατανόησης και σταδιακής προσαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Αθηναίων εντάσσει την προώθηση της μικροκινητικότητας και του περπατήματος σε μια ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει και μέτρα πολιτικής στάθμευσης (εντός του Δήμου αλλά και σε επίπεδο Λεκανοπεδίου σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς) με στόχο τη σταδιακή μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο κινητικότητας και διαχείρισης του δημόσιου χώρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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• Επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης και υλοποίησης: Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την ανορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων και τις συνεπαγόμενες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις καταγράφηκαν ως βασικό εμπόδιο. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και εγκρίσεων (κατεύθυνση στην οποία ήδη ο Δήμος επεξεργάζεται προτάσεις), ώστε οι παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας να μπορούν να υλοποιούνται αποτελεσματικότερα.

• Εφαρμογή και εποπτεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Η επιτυχία των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων δεν εξαρτάται μόνο από τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, αλλά και από τη συνεπή αστυνόμευση (από Δημοτική Αστυνομία και Τροχαία) και την αποτελεσματική εφαρμογή των θεσμοθετημένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

• Υποδομές στάθμευσης ποδηλάτων: Εφαρμογή οριζόντιων μέτρων που θα συνοδεύουν την ανάπτυξη του ποδηλατικού δικτύου, όπως η συστηματική πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε κομβικά σημεία της πόλης, με προτεραιότητα σε σταθμούς και κόμβους μετεπιβίβασης των μέσων μαζικής μεταφοράς (συνδυασμένη μετακίνηση) και σχολικές μονάδες (ανάπτυξη ποδηλατικής κουλτούρας στις νεότερες ηλικίες).

• Ολοκληρωμένο σύστημα μικροκινητικότητας: Επιταχύνεται η διασύνδεση του ποδηλατικού δικτύου με το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τις σχετικές υποδομές φόρτισης που αναπτύσσει ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού Smart Cities, και η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων εντός των δημοτικών υπόγειων πάρκινγκ.

• Σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου: Η διασύνδεση με το μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων και τα αντίστοιχα δίκτυα των όμορων Δήμων, ως ενιαίο και συνεκτικό σύστημα μετακινήσεων, κρίθηκε αναγκαία. Συμφωνήθηκε όμως ότι είναι σημαντικό για την Αθήνα να προχωρήσει άμεσα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του τοπικού ποδηλατικού δικτύου, παράλληλα με τον Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα που προωθεί η Περιφέρεια.

• Συνέργεια με τον Τοπικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό: Το ποδηλατικό δίκτυο σχεδιάζεται σε σύνδεση με το υπό εκπόνηση Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο και επιδιώκει τη βελτίωση της προσβασιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες χρήσεις γης και τις αρχές της «Ανοιχτής Γειτονιάς των 15 λεπτών».

• Συντήρηση του οδικού δικτύου: Η συστηματική συντήρηση του οδικού δικτύου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και άνετη ποδηλατική μετακίνηση.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή βούληση για συνέχιση του διαλόγου και διαμόρφωση ενός μόνιμου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της επιστημονικής κοινότητας και των ποδηλατικών φορέων, με στόχο την προώθηση μιας σύγχρονης, ασφαλούς και βιώσιμης ποδηλατικής πολιτικής για την Αθήνα.