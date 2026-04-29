«Δυστυχώς, αυτή η πολιτική βούληση πέθανε το 2007 από τον κ. Σαρκοζί» είπε ο Χακάν Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την Ομοσπονδιακή Υπουργό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Αυστρίας.

Ακόμη και αν η Τουρκία πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΕΕ, το μπλοκ δεν διαθέτει την πολιτική βούληση να τη δεχθεί ως μέλος είπε ο Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την Ομοσπονδιακή Υπουργό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Αυστρίας Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ, σημείωσε πως η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ εξαρτάται όχι μόνο από την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, αλλά και από την πολιτική βούληση εντός του μπλοκ.

«Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να λέει: «Δεχόμαστε την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ όταν πληρούνται οι όροι». Δυστυχώς, αυτή η πολιτική βούληση πέθανε το 2007 από τον κ. Σαρκοζί. Η ευρωπαϊκή πολιτική βούληση που είχε προηγουμένως επιδείξει ο κ. Σρέντερ και ο κ. Σιράκ εξαλείφθηκε με τον κ. Σαρκοζί. Με άλλα λόγια, για να προχωρήσουμε στα στάδια αξιολόγησης, πρέπει να εκδηλωθεί πολιτική βούληση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, μπορούμε να εξετάσουμε πώς θα ανοίξει, υπό ποιο πεδίο εφαρμογής και με ποιους όρους θα ανοίξει ή θα κλείσει (το θέμα).

{https://x.com/anadoluajansi/status/2049500578703720492}

»Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, οι γεωστρατηγικές εξελίξεις εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο που μας υποχρεώνουν να συνεργαστούμε, ανεξάρτητα από τη φύση των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα: η κρίση Ρωσίας - Ουκρανίας, η κρίση στη Μέση Ανατολή, το Στενό του Ορμούζ, οι εξελίξεις στην περιοχή μας, η διατήρηση της σταθερότητας στα Βαλκάνια, ο όγκος των εμπορικών μας συναλλαγών, η κοινή εμπορική ανθεκτικότητα και η οικοδόμηση μιας αμυντικής βάσης. Τι θα κάνουμε με στο ΝΑΤΟ; Πώς θα διαμορφώσουμε τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας; Πώς θα αναπτύξουμε ανταγωνιστικές συνθήκες; Υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα που όταν φέρνεις κοντά την Ευρώπη και την Τουρκία, μιλάμε για έναν πληθυσμό 500 εκατομμυρίων» δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επισήμανε ακόμα πως «με τις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες, οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Αλλά με την ΕΕ στο σύνολό της, είναι διαφορετικά».

Τα σχόλιά του Φιντάν έγιναν τη στιγμή που η Άγκυρα συνεχίζει να επιδιώκει πρόοδο στις σχέσεις της με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Τελωνειακής Ένωσης και της απελευθέρωσης των θεωρήσεων (visa).

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις Ιράν - ΗΠΑ, λέγοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με όλα τα μέρη στο πλαίσιο της διπλωματικής διαδικασίας χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες ενώ ζήτησε να ασκηθεί διεθνής πίεση στο Ισραήλ.

«Η άσκηση διεθνούς πίεσης στο Ισραήλ είναι σημαντική», είπε και πρόσθεσε πως η πρόληψη των ισραηλινών παραβιάσεων είναι σημαντική για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση στη Γάζα.

Με πληροφορίες του Anadolu/TurkiyeToday